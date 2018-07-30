Археологи зробили надзвичайну знахідку в Україні

Ольвія – це найважливіша грецька колонія в Нижньому Побужжі, зараз Миколаївська область, заснована 647 року до н.е.



У дослідницькому проекті беруть участь науковці з Національного музею у Варшаві та Інституту археології Національної академії наук України. За словами керівника експедиції Альфреда Твардецького, цьогорічне відкриття є доказом того, що в Ольвії існувало поселення. Археологи знайшли предмети щоденного вжитку та посуд.



"Посуд у дуже доброму стані, і видно, що зроблений у добрій майстерні. Тому ми припускаємо, що дім, який ми вивчаємо, належав багатим містянам – вони могли собі дозволити покупку дорогого посуду. Досі в Ольвії нам не вдалося знайти такого коштовного і великого посуду", - розповіли археологи.



Цьогоріч археологічний сезон завершується через кілька днів. Від самого початку робіт в Ольвії польські та українські археологи знайшли понад 300 предметів, які мають велику наукову цінність. Праця над об’єктом продовжиться наступного року.



Нагадаємо, у єгипетському місті Александрія археологи розкрили загадковий чорний саркофаг, який пролежав у землі майже 2,5 тисячі років.