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Археологи зробили надзвичайну знахідку в Україні

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Учасники польсько-української археологічної експедиції знайшли на території давньої грецької колонії Ольвія фрагменти житлового будинку та цінні предмети, датовані IV сторіччям до н.е. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо".

Ольвія – це найважливіша грецька колонія в Нижньому Побужжі, зараз Миколаївська область, заснована 647 року до н.е.

У дослідницькому проекті беруть участь науковці з Національного музею у Варшаві та Інституту археології Національної академії наук України. За словами керівника експедиції Альфреда Твардецького, цьогорічне відкриття є доказом того, що в Ольвії існувало поселення. Археологи знайшли предмети щоденного вжитку та посуд.

"Посуд у дуже доброму стані, і видно, що зроблений у добрій майстерні. Тому ми припускаємо, що дім, який ми вивчаємо, належав багатим містянам – вони могли собі дозволити покупку дорогого посуду. Досі в Ольвії нам не вдалося знайти такого коштовного і великого посуду", - розповіли археологи.

Цьогоріч археологічний сезон завершується через кілька днів. Від самого початку робіт в Ольвії польські та українські археологи знайшли понад 300 предметів, які мають велику наукову цінність. Праця над об’єктом продовжиться наступного року.

Нагадаємо, у єгипетському місті Александрія археологи розкрили загадковий чорний саркофаг, який пролежав у землі майже 2,5 тисячі років.

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