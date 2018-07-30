Археологи сделали чрезвычайную находку в Украине

Ольвия - это важнейшая греческая колония в Нижнем Побужье, сейчас Николаевская область, основанная 647 года до н.э.



В исследовательском проекте принимают участие ученые из Национального музея в Варшаве и Института археологии Национальной академии наук Украины. По словам руководителя экспедиции Альфреда Твардецького, нынешнее открытие является доказательством того, что в Ольвии существовало поселение. Археологи нашли предметы ежедневного обихода и посуду.



"Посуда в очень хорошем состоянии, и видно, что сделана в хорошей мастерской. Поэтому мы предполагаем, что дом, который мы изучаем, принадлежал богатым горожанам - они могли себе позволить покупку дорогой посуды. До сих пор в Ольвии нам не удалось найти такой ценной и большой посуды", - рассказали археологи.



В этом году археологический сезон завершается через несколько дней. С самого начала работ в Ольвии польские и украинские археологи нашли более 300 предметов, представляющих большую научную ценность. Работа над объектом продолжится в следующем году.



Напомним, в египетском городе Александрия археологи раскрыли загадочный черный саркофаг, который пролежал в земле почти 2,5 тысячи лет.