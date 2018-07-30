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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 31721 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 96174 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121597 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129287 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167903 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152894 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140726 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130402 просмотра

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7 марта, 08:52 • 180395 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118318 просмотра

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Археологи сделали чрезвычайную находку в Украине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 июля. УНН. Участники польско-украинской археологической экспедиции нашли на территории древней греческой колонии Ольвия фрагменты жилого дома и ценные предметы, датированные IV веком до н.э. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

Ольвия - это важнейшая греческая колония в Нижнем Побужье, сейчас Николаевская область, основанная 647 года до н.э.

В исследовательском проекте принимают участие ученые из Национального музея в Варшаве и Института археологии Национальной академии наук Украины. По словам руководителя экспедиции Альфреда Твардецького, нынешнее открытие является доказательством того, что в Ольвии существовало поселение. Археологи нашли предметы ежедневного обихода и посуду.

"Посуда в очень хорошем состоянии, и видно, что сделана в хорошей мастерской. Поэтому мы предполагаем, что дом, который мы изучаем, принадлежал богатым горожанам - они могли себе позволить покупку дорогой посуды. До сих пор в Ольвии нам не удалось найти такой ценной и большой посуды", - рассказали археологи.

В этом году археологический сезон завершается через несколько дней. С самого начала работ в Ольвии польские и украинские археологи нашли более 300 предметов, представляющих большую научную ценность. Работа над объектом продолжится в следующем году.

Напомним, в египетском городе Александрия археологи раскрыли загадочный черный саркофаг, который пролежал в земле почти 2,5 тысячи лет.

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