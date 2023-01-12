Археологи виявили монастир англосаксонської королеви
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Археологи з Університету Редінга та місцеві волонтери, які проводили розкопки на території церкви Святої Трійці, зробили важливе відкриття. Команда виявила залишки дерев’яних будівель, у яких жили мешканці монастиря, а також предмети, які дають уявлення про їхнє життя.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Akeonews.
Деталі
Археологи, які знайшли залишки монастиря VIII століття на березі Темзи (Англія), кажуть, що це відкриття може дати їм унікальне уявлення про життя його правительки, королеви Сінетріт, однієї з найвпливовіших жінок раннього середньовіччя.
До сьогодні фактичне місце розташування ділянки в селі Кухем залишалося таємницею. Місцезнаходження монастиря не встановлено, хоча воно добре відоме з тогочасних історичних джерел. Згідно з письмовими джерелами, ним керувала королівська абатиса (західному християнстві титул настоятельки жіночого монастиря — ред.), королева Кінетріт.
Цитата
“Наприкінці 9-го століття ним правила дуже впливова королівська вдова на ім’я королева Сінетріт, яка була вдовою одного з наймогутніших королів Англії VIII століття — короля Оффа”, — сказав Доктор Габор Томас, археолог Університету Редінга.
Багато істориків вважають, що король Оффа був наймогутнішим англосаксонським королем до Альфреда Великого. Найбільше його пам’ятають тим, що він керував будівництвом земляного бар’єру, відомого як Дамба Оффи на кордоні між Англією та Уельсом, яку можна побачити й сьогодні.
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