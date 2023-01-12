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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Археологи обнаружили монастырь англосаксонской королевы

Киев • УНН

 • 939842 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Археологи из Университета Рединга и местные волонтеры, проводившие раскопки на территории церкви Святой Троицы, совершили важное открытие. Команда обнаружила остатки деревянных построек, в которых жили жители монастыря, а также предметы, дающие представление об их жизни.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Akeonews.

Археологи обнаружили монастырь англосаксонской королевы

Детали

Археологи, нашедшие остатки монастыря VIII века на берегу Темзы (Англия), говорят, что это открытие может дать им уникальное представление о жизни его правительницы, королевы Синетриты, одной из самых влиятельных женщин раннего средневековья.

До сегодня фактическое месторасположение участка в деревне Кухем оставалось тайной. Местонахождение монастыря не установлено, хотя оно хорошо известно из тогдашних исторических источников. Согласно письменным источникам, им руководила королевская абатиса (в западном христианстве титул настоятельницы женского монастыря — ред.), королева Кинетрит.

Цитата

“В конце 9-го века им правила очень влиятельная королевская вдова королева Синетрит, которая была женой одного из самых могущественных королей Англии VIII века — короля Оффа”, — сказал Доктор Габор Томас, археолог Университета Рединга.

Многие историки считают, что король Оффа был самым могущественным англосаксонским королем до Альфреда Великого. Больше всего его помнят тем, что он руководил строительством земляного бар’еру, известного как Дамба Оффи на границе между Англией и Уэльсом, которую можно увидеть и сегодня.

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