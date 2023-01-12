Археологи обнаружили монастырь англосаксонской королевы

Детали

Археологи, нашедшие остатки монастыря VIII века на берегу Темзы (Англия), говорят, что это открытие может дать им уникальное представление о жизни его правительницы, королевы Синетриты, одной из самых влиятельных женщин раннего средневековья.

До сегодня фактическое месторасположение участка в деревне Кухем оставалось тайной. Местонахождение монастыря не установлено, хотя оно хорошо известно из тогдашних исторических источников. Согласно письменным источникам, им руководила королевская абатиса (в западном христианстве титул настоятельницы женского монастыря — ред.), королева Кинетрит.

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“В конце 9-го века им правила очень влиятельная королевская вдова королева Синетрит, которая была женой одного из самых могущественных королей Англии VIII века — короля Оффа”, — сказал Доктор Габор Томас, археолог Университета Рединга.

Многие историки считают, что король Оффа был самым могущественным англосаксонским королем до Альфреда Великого. Больше всего его помнят тем, что он руководил строительством земляного бар’еру, известного как Дамба Оффи на границе между Англией и Уэльсом, которую можно увидеть и сегодня.

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