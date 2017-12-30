Дослідники розпочали роботи із захисту дерев’яних знахідок на Поштовій площі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Вчора, 29 грудня, дослідники розпочали роботи із захисту та збереження у зимовий період дерев’яних знахідок на столичній Поштовій площі. Про це УНН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.
"...Належну консервацію знахідок має проводити дослідник. Проте, з моменту, коли знахідки були виявлені, жодних робіт з їх консервації не здійснювалось. Ми чули багато причин. Але, як каже міський голова і як показує практика, причини знаходить той, хто не хоче робити. Вчора дослідники розпочали хоча б роботи, що дозволять захистити та зберегти деревину за наявних погодних умов. Це було вже вкрай необхідно, оскільки деревина мокра і морози могли призвести до її руйнації", – повідомили в КМДА.
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Нагадаємо, на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань власності депутати одноголосно підтримали проект рішення “Про забезпечення збереження пам’ятки археології місцевого значення та розміщення музею на ділянці прибережного міського кварталу Середньовічного Києва (ХІ-ХІХст.) на Поштовій площі в місті Києві”.