Исследователи начали работы по защите деревянных находок на Почтовой площади

"...Надлежащую консервацию находок должен проводить исследователь. Однако, с момента, когда находки были обнаружены, никаких работ по их консервации не совершалось. Мы услышали много причин. Но, как говорит городской глава и как показывает практика, причины находит тот, кто не хочет делать. Вчера, исследователи начали работы, которые позволят защитить и сохранить древесину при существующих погодных условиях. Это было уже крайне необходимо, поскольку древесина мокрая и морозы могли привести к ее разрушению", - сообщили в КГГА.

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Напомним, на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам собственности депутаты единогласно поддержали проект решения "Об обеспечении сохранности памятника археологии местного значения и размещения музея на участке прибрежного городского квартала Средневекового Киева (ХI-ХIХ ст.) на Почтовой площади в Киеве".