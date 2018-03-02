Аргентинський нападник поповнив склад "Карпат"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Львівські “Карпати” підсилили атакувальну лінію аргентинським нападником Катріелем Санчесом, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу “біло-зеленим”.
19-річний футболіст виступатиме під 32-им номером. Про інші деталі угоди клуб не повідомляє.
Санчес розпочав займатися футболом у 6-річному віці у рідному місті в клубі “Уракан”. Згодом перебрався до іншого аргентинського клубу “Тальєрес” з Кордови.
У 2015-му та 2016-му роках здобув титули кращого бомбардира юнацьких чемпіонатів Аргентини (28 та 27 голів відповідно). Тоді ж отримав виклик до збірної Аргентини (U-20).
Примітно, що в червні 2017-го року дебютував за “Тальєрес” в аргентинському елітному дивізіоні.
Нагадаємо, що раніше до стану львів’ян перейшов чемпіон Аргентини.