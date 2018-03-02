Аргентинский нападающий пополнил состав "Карпат"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Львовские “Карпаты” усилили атакующую линию аргентинским нападающим Катриэль Санчесом, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу “бело-зеленым”.
19-летний футболист будет выступать под тридцать второй номером. О других деталях соглашения клуб не сообщает.
Санчес начал заниматься футболом в 6-летнем возрасте в родном городе в клубе “Уракан”. Позже перебрался в другой аргентинского клуба “Тальерес” из Кордовы.
В 2015-м и 2016-м годах получил титулы лучшего бомбардира юношеских чемпионатов Аргентины (28 и 27 голов соответственно). Тогда же получил вызов в сборную Аргентины (U-20).
Примечательно, что в июне 2017 года дебютировал за “Тальерес” в аргентинском элитном дивизионе.
Напомним, что ранее в состояние львовян перешел чемпион Аргентины.