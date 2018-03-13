Аргентинський форвард став найкращим футболістом туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга разом із експертною радою визначила найкращого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 23 туру чемпіонату України з футболу, інформує прес-служба Ліги, передає УНН.
За підсумком голосування перемогу здобув нападник “Шахтаря” Факундо Феррейра, який у матчі з “Ворсклою” зробив дубль.
На цей раз експертна рада складалася із — Сергія Нагорняка, Ігоря Шуховцева, Геннадія Орбу, Олександра Сопко, Віктора Грачова, Ігоря Яворського, Степана Юрчишина, Анатолія Чанцева та Олега Венглинського.
Варто відзначити, що аргентинець з 19 голами очолює бомбардирську гонку чемпіонату України і випереджає одноклубника Марлоса на 6 забитих м’ячів.
Як повідомлялося раніше, півзахисник “Динамо” виборов перемогу в аналогічній номінації 22-го туру УПЛ.