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Аргентинський форвард став найкращим футболістом туру УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга разом із експертною радою визначила найкращого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 23 туру чемпіонату України з футболу, інформує прес-служба Ліги, передає УНН.

За підсумком голосування перемогу здобув нападник “Шахтаря” Факундо Феррейра, який у матчі з “Ворсклою” зробив дубль.

На цей раз експертна рада складалася із — Сергія Нагорняка, Ігоря Шуховцева, Геннадія Орбу, Олександра Сопко, Віктора Грачова, Ігоря Яворського, Степана Юрчишина, Анатолія Чанцева та Олега Венглинського.

Варто відзначити, що аргентинець з 19 голами очолює бомбардирську гонку чемпіонату України і випереджає одноклубника Марлоса на 6 забитих м’ячів.

Як повідомлялося раніше, півзахисник “Динамо” виборов перемогу в аналогічній номінації 22-го туру УПЛ.

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