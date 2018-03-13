Аргентинский форвард стал лучшим футболистом тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Украинская Премьер-лига вместе с экспертным советом определила лучшего футболиста из всех, принявших участие в матчах 23 тура чемпионата Украины по футболу, сообщает пресс-служба Лиги, передает УНН.
По итогам голосования победу одержал нападающий “Шахтера” Факундо Феррейра, который в матче с “Ворсклой” сделал дубль.
На этот раз экспертный совет состояла из — Сергея Нагорняка, Игоря Шуховцева, Геннадия Орбу, Александра Сопко, Виктора Грачева, Игоря Яворского, Степана Юрчишина, Анатолия Чанцева и Олега Венглинского.
Стоит отметить, что аргентинец с 19 голами возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата Украины и опережает одноклубника Марлоса на 6 забитых мячей.
Как сообщалось ранее, полузащитник “Динамо” победил в аналогичной номинации 22-го тура УПЛ.