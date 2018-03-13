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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 43776 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 48405 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 98586 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Аргентинский форвард стал лучшим футболистом тура УПЛ

Аргентинский форвард стал лучшим футболистом тура УПЛ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. Украинская Премьер-лига вместе с экспертным советом определила лучшего футболиста из всех, принявших участие в матчах 23 тура чемпионата Украины по футболу, сообщает пресс-служба Лиги, передает УНН.

По итогам голосования победу одержал нападающий “Шахтера” Факундо Феррейра, который в матче с “Ворсклой” сделал дубль.

На этот раз экспертный совет состояла из — Сергея Нагорняка, Игоря Шуховцева, Геннадия Орбу, Александра Сопко, Виктора Грачева, Игоря Яворского, Степана Юрчишина, Анатолия Чанцева и Олега Венглинского.

Стоит отметить, что аргентинец с 19 голами возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата Украины и опережает одноклубника Марлоса на 6 забитых мячей.

Как сообщалось ранее, полузащитник “Динамо” победил в аналогичной номинации 22-го тура УПЛ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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