Аргентина схвалила екстрене використання китайської вакцини Sinopharm COVID-19 для маленьких дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Нещодавно Аргентина схвалила екстрене використання вакцини проти COVID-19, розробленої китайською фармацевтичною компанією Sinopharm, для дітей у віці від 3 до 11 років. Про це пише “Сіньхуа”, передає УНН.
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У цій віковій групі в країні - близько 6 мільйонів дітей.
Міністр охорони здоров'я країни Карла Віццотті також зазначила, що Аргентина планує завершити вакцинацію людей у віці старше трьох років до кінця цього року.
Представники освіти заявили, що очікують, що цей крок допоможе відновити особисте навчання в Аргентині.
В Аргентині зареєстровано понад 5 мільйонів випадків COVID-19 і щонайменше 115 000 смертей.
Нагадаємо
Панамериканська організація охорони здоров'я (PAHO) обрала два біомедичні центри в Аргентині та Бразилії як регіональні центри для розробки та виробництва вакцин на основі мРНК для боротьби з COVID-19 у Латинській Америці.