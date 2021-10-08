Аргентина схвалила екстрене використання китайської вакцини Sinopharm COVID-19 для маленьких дітей

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У цій віковій групі в країні - близько 6 мільйонів дітей.

Міністр охорони здоров'я країни Карла Віццотті також зазначила, що Аргентина планує завершити вакцинацію людей у ​​віці старше трьох років до кінця цього року.

Представники освіти заявили, що очікують, що цей крок допоможе відновити особисте навчання в Аргентині.

В Аргентині зареєстровано понад 5 мільйонів випадків COVID-19 і щонайменше 115 000 смертей.

Нагадаємо

Панамериканська організація охорони здоров'я (PAHO) обрала два біомедичні центри в Аргентині та Бразилії як регіональні центри для розробки та виробництва вакцин на основі мРНК для боротьби з COVID-19 у Латинській Америці.