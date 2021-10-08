Аргентина приняла экстренное использования китайской вакцины Sinopharm COVID-19 для маленьких детей
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Недавно Аргентина приняла экстренное использование вакцины против COVID-19, разработанной китайской фармацевтической компанией Sinopharm, для детей в возрасте от 3 до 11 лет. Об этом пишет "Синьхуа", передает УНН.
Детали
В этой возрастной группе в стране - около 6 млн детей.
Министр здравоохранения страны Карла Виццотти также отметила, что Аргентина планирует завершить вакцинацию людей в возрасте старше трех лет до конца этого года.
Представители образования заявили, что ожидают, что этот шаг поможет восстановить личное обучение в Аргентине.
В Аргентине зарегистрировано более 5 млн случаев COVID-19 и по меньшей мере 115 000 смертей.
Напомним
Панамериканская организация здравоохранения (PAHO) выбрала два биомедицинские центры в Аргентине и Бразилии как региональные центры для разработки и производства вакцин на основе мРНК для борьбы с COVID-19 в Латинской Америке.