Аргентина без Мессі пропустила шість голів і програла Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. На стадіоні “Ванда Метрополітано” в Мадриді відбувся один із центральних товариських поєдинків ігрового вечора. У ході підготовки до чемпіонату світу-2018 збірна Іспанії приймала Аргентину, передає кореспондент УНН.
У першій половині в воротах гостей побували два м’ячі. Спочатку командний відбір біля чужого карного майданчику обернувся в гол Дієго Кости. У другому взятті воріт Марко Асенсіо віддав другу результативну передачу у грі на ніким не прикритого Іско (2:0). Проте один гол аргентинцям вдалося відіграти до перерви — подача з кутового Банеги, і точний удар головою Отаменді.
На початку наступної частини баталії іспанці відзначилися ще дві зусиллями Алькантари та Іско. Ударна двохвилинна прийшлася ближче до закінчення поєдинку, коли забив Аспас, а Іско оформив хет-трик — 6:1.
Примітно, що участі у грі у складі Аргентини не брав один із найдорожчих футболістів планети Ліонель Мессі.