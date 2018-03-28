Аргентина без Месси пропустила шесть голов и проиграла Испании

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КИЕВ. 28 марта. УНН. На стадионе “Ванда Метрополитано” в Мадриде состоялся один из центральных товарищеских поединков игрового вечера. В ходе подготовки к чемпионату мира-2018 сборная Испании принимала Аргентину, передает корреспондент УНН.

В первой половине воротам гостей побывали два мяча. Сначала командный отбор у чужой штрафной площадке обернулся в гл Диего Косты. Во втором взятии ворот Марко Асенсио отдал вторую результативную передачу в игре на никем не прикрытого Иско (2:0). Однако один гол аргентинцам удалось отыграть до перерыва — подача с углового Банеги, и точный удар головой Отаменди.

В начале следующей части баталии испанцы отличились еще две усилиями Алькантары и Иско. Ударная двухминутный пришлась ближе к окончанию поединка, когда забил Аспас, а Иско оформил хет-трик — 6:1.

Примечательно, что участия в игре в составе Аргентины не принимал один из самых дорогих футболистов планеты Лионель Месси.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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