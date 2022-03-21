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Арестович: українські захисники знищили в еквіваленті 4 російські армії з 10-ти

Арестович: українські захисники знищили в еквіваленті 4 російські армії з 10-ти

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Українські військові на сьогодні знищили російських сил в еквіваленті чотирьох армій. Про це заявив радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович на брифінгу у понеділок, пише УНН.

Деталі

Так, за словами Арестовича, українські війська на 26-у добу активної фази російсько-української війни знищили 11 батальйонів танків, 34 батальйони бойових броньованих машин, 5 дивізіонів реактивних систем залпового вогню, 17 дивізіонів ствольної артилерії, майже 5 авіаполків літаків, і 5 авіаполків вертольотів ворога.

Як зауважив радник керівника ОПУ, це загалом становить 3 комплекти ударних російських армій як оперативно-тактичних з’єднань.

Цитата

“Тобто, ми з вами знищили три російські ударні армії і одну повітряну армію. Загалом – 4 армії з 10, які є в російській федерації”, - сказав Арестович.

Доповнення

За даними Генштабу ЗСУ станом на понеділок, 21 березня, загальні бойові втрати рф внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі становлять приблизно 15 000 осіб.

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