Арестович: українські захисники знищили в еквіваленті 4 російські армії з 10-ти

Деталі

Так, за словами Арестовича, українські війська на 26-у добу активної фази російсько-української війни знищили 11 батальйонів танків, 34 батальйони бойових броньованих машин, 5 дивізіонів реактивних систем залпового вогню, 17 дивізіонів ствольної артилерії, майже 5 авіаполків літаків, і 5 авіаполків вертольотів ворога.

Як зауважив радник керівника ОПУ, це загалом становить 3 комплекти ударних російських армій як оперативно-тактичних з’єднань.

Цитата

“Тобто, ми з вами знищили три російські ударні армії і одну повітряну армію. Загалом – 4 армії з 10, які є в російській федерації”, - сказав Арестович.

Доповнення

За даними Генштабу ЗСУ станом на понеділок, 21 березня, загальні бойові втрати рф внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі становлять приблизно 15 000 осіб.