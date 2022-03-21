Арестович: украинские защитники уничтожили в эквиваленте 4 российские армии из 10-ти
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Украинские военные на сегодня уничтожили российских сил в эквиваленте четырех армий. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович на брифинге в понедельник, пишет УНН.
Детали
Так, по словам Арестовича, украинские войска на 26-е сутки активной фазы российско-украинской войны уничтожили 11 батальонов танков, 34 батальоны боевых бронированных машин, 5 дивизионов реактивных систем залпового огня, 17 дивизионов ствольной артиллерии, почти 5 авиаполков самолетов, и 5 авиаполков вертолетов врага.
Как заметил советник руководителя ОПУ, это в целом составляет 3 комплекта ударных российских армий как оперативно-тактических соединений.
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“То есть, мы с вами уничтожили три российские ударные армии и одну воздушную армию. Всего - 4 армии из 10, которые есть в российской федерации”, - сказал Арестович.
Дополнение
По данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 21 марта, общие боевые потери рф в результате вторжения в Украину в личном составе составляют примерно 15 000 человек.