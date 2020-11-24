Арестович: росіяни у ТКГ хочуть політичних гарантій - змін до Конституції України

“Вони (російська сторона – ред.) готові до всього, до демілітаризації тощо. Вони просто хочуть політичних гарантій. Політичними гарантіями вони вважають відповідні зміни до Конституції України. Ми кажемо, що зміна законодавства – ок, але ж, наприклад, ОРДЛО у України буде користуватись тими самими законами, які у нас по всій Україні в рамках децентралізації по всій Україні. Ми можемо це рекомендувати Верховній Раді, або зробити таку пропозицію, або Президент може, як людина, яка утворила нашу делегацію – але, ми постійно підкреслюємо, що Верховна Рада має політичний суверенітет”, - сказав Арестович.

Він підкреслив, що Верховна Рада самостійно ухвалює рішення, а українська делегація може лише зробити пропозицію. Парламент, додає він, може навіть не послухатись Президента.

“І ми кажемо – у нас різні моделі, ми не можемо нічого гарантувати, Україна - не Росія тощо. Вони це вислуховують, ми їм постійно кажемо: давайте тоді по нагальних питаннях. Тому що, політичні домовленості – це дуже довго. Є нагальні питання – полонені, робота КПВВ. Ми кажемо: ну звісно, ми погані і не приймаємо відповідних законів, і, мабуть, не будуть приймати. А люди на КПВВ можуть пересуватись, отримати пенсії і соцвиплати? Я так розумію, що їм дають суперечливі команди”, - зазначив співрозмовник.

Він згадав, що напередодні, неофіційно, російські ЗМІ повідомляли про те, у російської сторони є готовніть розблокувати КПВВ за 2 тижні, якщо Україна виконає технічні умови тощо.

Водночас, нагадує Арестович, українські пропозиції щодо виконання цих технічних умов були надані ще 11 листопада, тобто, майже 2 тижні вже минуло.

“І позачергове було засідання, тощо. І ми їм кажемо: серйозно, чіплятись за автобуси і прив’язувати це до змін в Конституції України. Давайте так: зміни до Конституції – це одне, а автобуси – це зовсім інше”, - додав представник української делегації.

Нагадаємо, чергові засідання у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях України заплановані у вівторок і середу, 24 та 25 листопада.

На порядку денному знову - "План дій" щодо Донбасу і питання розблокування КПВВ, питання обміну утримуваних осіб. Українська сторона в ТКГ готова працювати в режимі 24/7.

Як повідомляв УНН, зі слів Арестовича, Україні на переговорах в ТКГ не потрібно бути готовій до компромісів.