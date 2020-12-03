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Арестович про посаду радника Єрмака: задача - створити єдину інформаційну політику

Арестович про посаду радника Єрмака: задача - створити єдину інформаційну політику

Київ • УНН

 • 23719 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Основною задачею Олексія Арестовича на посаді позаштатного радника з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки та оборони керівника Офісу Президента Андрія Єрмака стане створення “єдиної інформаційної політики”. Про це УНН повідомив сам Арестович, який також є радником з інформполітики в українській делегації в ТКГ.

“Моя нова робота дуже схожа на ту, що є в мене в ТКГ. Перша моя задача — інформування суспільства, ЗМІ та міжнародних партнерів. Друга — координація. Адже багато відомств працюють як “лебідь, рак та щука” - намагаючись зробити, як краще, а виходить так, що накладаються наративи, накладаються повідомлення й так далі. Щоб такого не було, зараз розробляється позиція “єдиного голосу”. Хоча, навіть не “єдиного голосу”, адже спікери є в кожному відомстві, а “позиція єдиної інформаційної політики” - як ми будемо проводити інформування й так далі. Я виступаю як методист. Моє зобов'язання — створити цю “єдину (інформаційну — ред.) політику”. Скоординувати людей і почати роботу з першого дня. Нам потрібна правильна робота з інформування, правильна боротьба з “інформаційними вкидами”, - зазначив Арестович.

Також він зауважив, що продовжуватиме застосування методів боротьби з фейковою інформацією й на новій посаді.

“Звісно, я продовжу боротьбу з неправдивою інформацією й у секторі нацбезпеки, оборони й військо-технічного співробітництва — це мій сектор. Частково — ще в справах ветеранів, але це додаткове навантаження”, - повідомив радник керівника Офісу Президента.

Також Арестович повідомив, що відмовився працювати в штаті ОП й не отримуватиме заробітної плати на новій для себе посаді. Він не хоче полишати викладацьку роботу та не хоче діяти та говорити виключно в межах офіційної позиції держави, адже всі висловлювання штатного радника мають офіційний характер.

Нагадаємо, 1 грудня керівник Офісу Президента Андрій Єрмак призначив спікера делегації України у Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича своїм позаштатним радником з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки та оборони.

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