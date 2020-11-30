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Арестович пояснив, чому Україна скликає позачергове засідання ТКГ

Київ • УНН

 • 33269 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Українська делегація у Тристоронній контактній групі запропонувала організувати позачергову зустріч цього тижня, тому що до спливу терміну минулорічних домовленостей лідерів "нормандської четвірки" в Парижі залишилось обмаль часу. Про це повідомив в коментарі УНН речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович.

“Ми зробили пропозицію, і пропонуємо цього тижня провести позачергове засідання, тому що і до 9 грудня, коли спливає рік з минулорічних домовленостей, і взагалі до Різдва, після чого Європа піде на канікули, залишається всього одне чергове засідання, а купа нагальних питань не вирішено – розмінування, розведення, обмін полоненими, відкриття КПВВ. Ми це все офіційно, через посередника, ОБСЄ, запропонували прискорити і провести цього тижня позачергове засідання”, - сказав речник української делегації.

З його слів, Україна запропонувала провести повноцінні перемовини, включно з зустріччю чотирьох підгруп і загальним засіданням.

“Хоча б гуманітарна та безпекова. Ми виплачуємо 620 тисячам пенсії на території, окупованій росіянами, і вони не випускають наших громадян, фактично утримуючи їх у заручниках”, - зазначив співрозмовник УНН.

Нагадаємо, українська делегація в Тристоронній контактній групі на засіданні 25 листопада ініціювала позачергове засідання ТКГ.

Як повідомляв УНН, під час засідання Тристоронньої контактної групи 11 листопада голова української делегації Леонід Кравчук закликав повернути додому до Різдва та Нового року усіх взаємно утримуваних осіб.

Українські Національні Новини

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