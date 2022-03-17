Арестович повідомив про останні досягнення ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Стан, положення та характер дій окупантів та Збройних Сил України принципово не змінились, однак можна говорити про кілька досягнень з боку ЗСУ. Про це на брифінгу розповів радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, пише УНН.
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«Триває 22 доба спротиву України проти російської агресії. Протягом доби стан, положення та характер дій противника, наших Збройних Сил, принципово не змінились. Але є кілька досягнень з боку Збройних Сил України. Перше – наші війська знищили командний пункт однієї з армій російської федерації. Це величезне військове досягнення, це, можливо, означає загибель декількох генералів, і, відповідно, паузу і дезорганізацію ведення противником бойових дій», - сказав Арестович.
Деталі
Також, з його слів, протягом доби традиційно показали себе з найкращого боку українські Повітряні сили. Загалом знищено 10 одиниць повітряних сил противника – щонайменше 5 літаків, два вертольота, один БПЛА оперативно-тактичного рівня і декілька крилатих ракет.
Доповнення
За даними Генерального штабу ЗС, загальні бойові втрати рф внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять 14 000 осіб.