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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 53862 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Арестович повідомив про останні досягнення ЗСУ

Арестович повідомив про останні досягнення ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Стан, положення та характер дій окупантів та Збройних Сил України принципово не змінились, однак можна говорити про кілька досягнень з боку ЗСУ. Про це на брифінгу розповів радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, пише УНН.

Цитата

«Триває 22 доба спротиву України проти російської агресії. Протягом доби стан, положення та характер дій противника, наших Збройних Сил, принципово не змінились. Але є кілька досягнень з боку Збройних Сил України. Перше – наші війська знищили командний пункт однієї з армій російської федерації. Це величезне військове досягнення, це, можливо, означає загибель декількох генералів, і, відповідно, паузу і дезорганізацію ведення противником бойових дій», - сказав Арестович.

Деталі

Також, з його слів, протягом доби традиційно показали себе з найкращого боку українські Повітряні сили. Загалом знищено 10 одиниць повітряних сил противника – щонайменше 5 літаків, два вертольота, один БПЛА оперативно-тактичного рівня і декілька крилатих ракет.

Доповнення

За даними Генерального штабу ЗС, загальні бойові втрати рф внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять 14 000 осіб.

Українські Національні Новини

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