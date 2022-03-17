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Арестович сообщил о последних достижениях ВСУ

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Состояние, положение и характер действий оккупантов и Вооруженных Сил Украины принципиально не изменились, однако можно говорить о нескольких достижениях со стороны ВСУ. Об этом на брифинге рассказал советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, пишет УНН.

Цитата

"Продолжаются 22-е сутки сопротивления Украины против российской агрессии. В течение суток состояние, положение и характер действий противника, наших Вооруженных Сил, принципиально не изменились. Но есть несколько достижений со стороны Вооруженных Сил Украины. Первое - наши войска уничтожили командный пункт одной из армий российской федерации. Это огромное военное достижение, это, возможно, означает гибель нескольких генералов, и, соответственно, паузу и дезорганизацию ведения противником боевых действий", - сказал Арестович.

Детали

Также, по его словам, в течение суток традиционно показали себя с наилучшей стороны украинские Воздушные силы. Всего уничтожено 10 единиц воздушных сил противника - по меньшей мере 5 самолетов, два вертолета, один БПЛА оперативно-тактического уровня и несколько крылатых ракет.

Дополнение

По данным Генерального штаба ВС, общие боевые потери рф в результате вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют 14 000 человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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