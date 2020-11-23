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Арестович перед засіданням ТКГ: нам не потрібні компроміси

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Україні на переговорах в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях не потрібно бути готовій до компромісів – готуватись має Росія. Про це в коментарі УНН сказав речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

“Нам не потрібно бути готовими до компромісів, тому що ми, коли підписували це все, Президент підписував рік тому (Паризькі угоди — ред.) — це і була готовність до компромісів”, — сказав він, відповідаючи на питання журналіста про те, чи готова українська сторона до компромісів на наступному засіданні цього тижня.

Так, нагадав співрозмовник УНН, в жовтні 2016 року було “фактично заморожено” переговори в “нормандській групі” — Франція і Німеччина “здали назад і просто чекали”. В той час ще продовжувалась діяльність спецпредставника США Курта Волкера, але і це тривало не довго.

“Зараз що відбулось: Франція і Німеччина повернулись, з новою адміністрацією (США — ред.) йдуть перемовини, щоб надали нового спецпредставника по Донбасу. Фактично, існує фронт — США, Україна, Франція, Німеччина, ОБСЄ. І навпроти — Росія. Нам не потрібен компроміс. Нам потрібно, щоб Росія виконала те, під чим поставив власний підпис президент РФ Володимир Путін рік тому у Парижі. Якщо він цього не зробить, конкретною ціною буде посилення, або збереження санкцій, а стратегічною ціною — Росія вкотре отримає імідж країни, і він (Путін — ред.) особисто, яка не виконує домовленості, які підписує”, — зазначив представник української делегації.

Він зауважив, що Україна виконала більшу частину домовленостей, досягнутих у Парижі, що засвідчили Франція і Німеччина на найвищому рівні.

Україна, зазначає Арестович, постійно пропонує шляхи вирішення ситуації. Росія ж — пригальмовує. Конкретним прикладом цього є ситуація з взаємним обміном утримуваних осіб.

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“Ми маємо свідчення на найвищому міжнародному рівні, що Україна прагне виконати домовленості, робить для цього все можливе. Росіяни ж не прагнуть. Ціна їм відома. Тому, нам не потрібні ніякі компроміси. Росії потрібні компроміси, якщо вони хочуть зберегти і виконати міжнародні домовленості, не втратити обличчя, не наразитись на нові санкції — їм і потрібно це”, — додав він.

Нагадаємо, чергові засідання у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях України заплановані у вівторок і середу, 24 та 25 листопада.

На порядку денному знову — “План дій” щодо Донбасу і питання розблокування КПВВ. Українська сторона в ТКГ готова працювати в режимі 24/7.

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