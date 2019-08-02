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Арештований російський зенітно-ракетний комплекс передали на озброєння ЗСУ

Арештований російський зенітно-ракетний комплекс передали на озброєння ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Міністерству оборони передали незаконно ввезенний на територію України російський зенітно-ракетний комплекс С-125 "Печора". Про це УНН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

За даними слідства спецслужби, у період 2007-2010 років посадовці ВАТ "Рособоронекспорт", за попередньою змовою з іншими особами, незаконно переправили через митний кордон України зенітно-ракетний комплекс С-125 "Печора" разом із 36 зенітними ракетами класу земля-повітря 5В27Д у повному бойовому оснащені, разом із супутнім обладнанням та іншим озброєнням.

Вказану зброю представники РФ планували поставити до однієї з країн Східної Африки, стосовно якої Радою безпеки Організації об’єднаних націй введено ембарго.

У січні 2019 року під час проведення співробітниками СБУ слідчо-оперативних заходів зазначений ракетний комплекс було виявлено в одному зі складських приміщень у Миколаєві.

Ухвалою слідчого судді 36 зенітних ракет із супутнім обладнанням та іншим озброєнням вилучено у ході обшуку як контрабанда, визнано речовими доказами та на них накладено арешт.

27 березня 2019 року на засіданні Уряду України прийнято рішення про передачу всього вищевказаного озброєння Міністерству оборони України для подальшого розпорядження.

Таким чином після завершення необхідних процесуальних дій у кримінальному провадженні, озброєння передається до Збройних Сил України.

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