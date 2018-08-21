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Арешт за біткоіни: американський студент провів близько тисячі нелегальних транзакцій

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Офіс прокурора Південного округу Каліфорнії оголосив про арешт 21-річного Якоба Баррелл-Кампоса, якого звинуватили у відмиванні грошей, отриманих незаконним шляхом, передає УНН з посиланням на галузеве видання anycoin.news.

Арешт за біткоіни: американський студент провів близько тисячі нелегальних транзакцій

За інформацією прокуратури Південного округу Каліфорнії, він провів 971 біткоін-транзакцію на суму 750 тис. дол., допомагаючи понад 900 американцям приховати нелегальну діяльність за комісію в 5%. Клыэнти Кампоса купували у нього криптовалюту за готівкові кошти, через перекази в системі MoneyGram та банківські перекази.

Під час арешту дилера було висунуто звинувачення в участі щонайменше в 31 подібному випадку на території США і в 28 випадках на міжнародному рівні.

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Виносячи рішення про арешт, суд врахував високі шанси втечі обвинуваченого через наявність у нього трьох громадянств і відсутність постійної роботи в США. Право внесення застави американцеві надано не було.

За всіма висунутими проти Кампоса звинуваченнями, йому загрожує до п'яти років тюремного ув'язнення і штраф в розмірі 250 тис. дол.

Нагадаємо, близько 75% американців вважають біткоіни "надризиковим активом".

Поряд з цим, агентство фінпослуг Японії пропонує викреслити біткоіни з переліку платіжних засобів.

Україна тим часом продовжує визначатися в питанні регулювання ринку криптовалют з точки зору законодавства.

У парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію цифрових грошей і недавно було прийнято рішення об'єднати їх в один документ.

Автором одного із законопроектів про криптовалюту є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (минулого року його звільнили з посади голови фінансового комітету ВР). Його документ, щоправда, експерти Bitcoin Foundation назвали безглуздим і популістським.

А за даними окремих ЗМІ, законопроект Рибалки (№7183-1) взагалі - "списаний" у російських чиновників.

Більш того, співавтором свого законопроекту про біткоіни Рибалка зробив цивільну дружину Анастасію Байбородіну.

І цей вчинок колеги радикала по партії назвали як мінімум "неетичним".

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