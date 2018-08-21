Арест за биткоины: американский студент провел около тысячи нелегальных транзакций

По информации прокуратуры Южного округа Калифорнии, он провел 971 биткоин-транзакцию на сумму 750 тыс. долл, помогая более 900 американцам скрыть нелегальную деятельность за комиссию в 5%. Обслуживающиеся у Кампоса клиенты покупали у него криптовалюту за наличные средства, через переводы в системе MoneyGram и банковские переводы.

При аресте дилеру было выдвинуто обвинение в участии минимум в 31 подобном случае на территории США и в 28 случаях на международном уровне.

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Вынося решение об аресте, суд учел высокие шансы побега обвиняемого из-за наличия у него трех гражданств и отсутствия постоянной работы в США. Право внесения залога американцу предоставлено не было.

По всем выдвинутым против Кампоса обвинениям, ему грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере 250 тыс. долл.

Напомним, около 75% американцев считают биткоин "сверхрисковым активом".

Наряду с этим, агентство финуслуг Японии предлагает вычеркнуть биткоин из перечня платежных средств.

Украина тем временем продолжает определяться в вопросе регулирования рынка криптовалют с точки зрения законодательства.

В парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег и недавно было принято решение объединить их в один документ.

Автором одного из законопроектов о криптовалютах является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (в прошлом году его уволили с должности председателя финансового комитета ВР). Его документ, правда, эксперты Bitcoin Foundation назвали бессмысленным и популистским.

А по данным отдельных СМИ, законопроект Рыбалки (№7183-1) и вовсе — “списан” у российских чиновников.

Более того, соавтором своего законопроекта о биткоинах Рыбалка сделал гражданскую супругу Анастасию Байбородину.

И этот поступок коллеги радикала по партии назвали как минимум “неэтичным”.