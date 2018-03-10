Арешт переговірника Рубана: всі деталі справи

ukru
Ексклюзив
10:32 • 37456 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

09:27 • 32072 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

08:24 • 88926 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 112295 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 164651 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 149054 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 195976 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 129603 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 133813 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 167330 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.4 м/с
54 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

26 березня, 03:44 • 73009 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 108711 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

05:45 • 88440 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 111743 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

08:07 • 75259 перегляди
Публікації
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

10:32 • 37469 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 88930 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 111743 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 108711 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 195981 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 24743 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 28574 перегляди
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 56452 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 68356 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 71341 перегляди
Актуальне
Арешт переговірника Рубана: всі деталі справи

Арешт переговірника Рубана: всі деталі справи

Київ • УНН

 • 43557 перегляди

Шевченківський суд Києва заарештував на 2 місяці Володимира Рубана - парламентера в рамках обміну полоненими між офіційним Києвом і бойовиками ОРДЛО, керівника організації "Офіцерський корпус". Його звинувачують в підготовці масових терактів в центрі української столиці, в результаті яких могли загинути тисячі мирних жителів, обстріляний урядовий квартал, а також у підготовці замахів на перших осіб держави.

З початку військового конфлікту про Рубана неодноразово говорили, як про близького до українського політика, спецпредставника України з питань гуманітарного характеру в Тристоронній контактній групі (ТКГ), лідера громадського руху "Український вибір - Право народу" Віктора Медведчука. За даними СБУ, спецслужби мають у своєму розпорядженні доказами активного співробітництва Рубана та руху Медведчука, а сам підозрюваний вважає, що справа проти нього сфальсифікована. Про деталі, відомі на сьогодні - в матеріалі УНН.

Володимир Рубан, голова громадської організації "Офіцерський корпус" був затриманий співробітниками СБУ в зоні АТО, 8 березня 2018 року, при спробі завести на контрольовану частину України з "ДНР" арсенал зброї.

За даними досудового розслідування, Рубана забезпечили у військовій частині Першого армійського корпусу, що розташовується на території окупованої частини Донецької області.

"У ящиках, в яких були складені гранати було виявлено пакувальний лист від 11.06.2016 року військової частини № 08819. За нашими даними, це військова частина Першого армійського корпусу "ДНР", - розповів глава СБУ Василь Грицак.

Також, Президент України Петро Порошенко доручив голові СБУ взяти справу Рубана під особистий контроль.

Шевченківський районний суд міста Києва заарештував Володимира Рубана на 2 місяці без права внесення застави.

Глава Служби безпеки Василь Грицак розповів, що Рубан і його співучасники планували масштабний терористичний акт в центрі Києва: планувалося захоплення Верховної Ради, адміністрації Президента, розстріл житлових кварталів, що спричинило б тисячі жертв і спровокувати численне повстання людей в результаті чого, армію із зони АТО повернули б на Київ.

При цьому сам Рубан вважає, що справа проти нього сфальсифікована.

"Я заперечую всі звинувачення і у мене є пояснення. Операція, яка проходила вчора, була спланована офіцером на ім'я "Кедр". Він мав бойове розпорядження і хотів його використовувати з метою переходу, переїзду на сторону "ДНР" і назад. Я виконував роль водія. Автомобіль, на якому я пересувався належить старшому офіцеру, який його придбав в Донецькій області та розпоряджався ним. Я його отримав тільки для переїзду кордону. У мене немає пропуску для переходу на непідконтрольну територію. Однак раніше я займався і продовжую обміном полонених. Всього у мене переходів через лінію фронту більше 140. У мене є досвід складних операцій і складних переходів", - сказав він в суді.

Крім того, в ЗМІ був оприлюднений текст підозри Рубану. У тексті документа зазначено, що одним з його співучасників був помічник народного депутата Надії Савченко - Олег Мезенцев.

Сама Савченко була присутня на судовому засіданні і просила суд дозволити їй взяти підозрюваного на поруки. При цьому, що стосується її помічника, він зазначила, що він, як раз знайшов нову роботу.

"Мезенцев їздив до мене в російські суди. Я подивилася той список підозрюваних (документи звинувачення - ред.). Я так розумію, що вони в ці списки записали взагалі всіх тих, хто знає Рубана ... Я повинна була звільнити його з понеділка, що в принципі і зроблю ... Спочатку я напишу заяву на звільнення, а скільки триватиме процес його звільнення... ", - зазначила Савченко.

Але, Грицак заявляє, що контакти Рубана не випадкові, а сама Савченко з приводу свого помічника в СБУ не зверталася.

"Він ще з 2013 року з ними (з рухом Віктора Медведчука "Український вибір - ред.) активно співпрацював. Те, що він активно дистанціюється від цієї історії ... ми підняли дуже багато цікавої інформації", - зазначив Грицак.

При цьому він не став коментувати, чи фігурує в справі безпосередньо сам Медведчук.

"Це - складне питання", - сказав Грицак.

В СБУ також повідомляють, що Рубан планував вчинити терористичний в змові з ватажками "ДНР" під керівництвом російських кураторів.

"Він (Рубан - ред.) просто механізм в чужих руках", - наголосив глава СБУ Василь Грицак.

"Під час досудового розслідування кримінального провадження, зокрема, під час проведення негласних слідчо-розшукових дій, отримані вагомі і достатні докази, які підтверджують, що Рубан, діючи за попередньою змовою з ватажками терористичних організацій, так званої, "ДНР", Захарченком О. (ватажок "ДНР" - ред.)., і Тимофєєвим ("заступник" ватажка "ДНР" - ред.), а також іншими особами спланували і здійснили конкретні дії, спрямовані на підготовку та вчинення серії терористичних актів в центральній частині міста Києва із застосуванням вищевказаної зброї і вибухових пристроїв", - зазначив глава СБУ.

За його словами, розробка тривала кілька місяців. Грицак наголосив, що до планування теракту безпосередньо причетні ватажки "ДНР" і "ЛНР", під керівництвом російських кураторів. Грицак додав, що переконаний в тому, що дії бойовиків не були самостійними. Крім того, СБУ продемонструвала відео затримання Рубана з арсеналом зброї, а також його переговори і переміщення з подільниками з непідконтрольної території.

"Це невелика частина того, що ми можемо сьогодні оприлюднити, щоб всі розуміли, що це не підстава і немає тут заготовки, що хтось комусь підкидав зброю, ви самі це прекрасно бачите. У нас є набагато більше інформації", - сказав Грицак.

"З метою вбивства Президента України, керівників силових структур України та інших державних діячів і працівників правоохоронних органів, вбивства великої кількості людей в Києві; знищення і пошкодження інфраструктури в "урядовому кварталі; створення "стану хаосу", дестабілізації внутрішньої обстановки в державі; створення міжнародного іміджу України як країни, де фактично відсутня державна влада; створення умов, при яких сили, задіяні в антитерористичній операції, будуть переміщені зі східних регіонів України до Києва, що дасть можливість Російської Федерації розпочати повномасштабний наступ і ввести на територію України під виглядом озброєних "миротворчих сил" підрозділи Збройних сил Російської Федерації і незаконні збройні формування терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР", продовжити військову окупацію України, тобто з метою порушити громадську безпеку, залякати населення, спровокувати військовий конфлікт і міжнародне ускладнення Рубан В. вирішив вчинити терористичний акт - застосувати зброю, влаштувати вибухи та інші дії, які створять небезпеку для життя і здоров'я людини, заподіють значних матеріальних збитків і приведуть до тяжких наслідків", - йдеться в тексті повідомлення про підозру.

"Ні для кого не секрет, що ви, Надія, і Рубан є спільниками Медведчука, який є кумом Путіна і безпосередньо намагається створити в Україні 5 колону. Той інцидент, який трапився вчора по затриманню пана Рубана - яскраве підтвердження того, що ви, як людина, яка підтримує, можете бути причетною до безпосередньо цих терактів", - сказав Семен Кабакан, координатор проекту "Стоп терор" в ефірі телеканалу ZIK, звертаючись до народного депутата Надії Савченко.

Кабакан припустив, що російські спецслужби могли скористатися передвиборними періодом в Україні і протестними настроями для дестабілізації в країні.

"Буде досить одного пострілу, щоб спровокувати людей на більш криваві дії ... якщо буде якийсь мітинг, це буде неважливо, куди буде спрямований цей постріл", - сказав Кабакан.

В арсеналі, з яким затримали Рубана, знаходилися автомати Калашникова, кулемети, міномети, гранати, міни, в тому числі і зброя російського виробництва. Кадри, зброї, вилученої під час спецоперації, були опубліковані спецслужбами.

"Всього було вилучено під час слідчих дій 5 автоматів Калашникова АК-74, 3 автомати Калашникова АКС-74У, 1 автомат Калашникова АК-47, два ручних кулемети Калашникова, два пістолети Макарова калібру 9 мм без маркування з магазинами виробництва Російської Федерації - пістолети, мається на увазі, 4 пристрої для безшумної стрільби виробництва Російської Федерації. Крім цього, 46 одиниць 120 мм мін з вкрученими підривниками, вибивними патронами і додатковими пороховими зарядами, 6 протитанкових мін осколкової дії МОН-50, наголошую, - російського виробництва, 6 мін калібру 82 мм з вкрученими реактивними двигунами до протитанкового міномету РПГ-7В і підривниками М-6, 12 порохових вибивних зарядів до пострілу ручного протитанкового гранатомета РПГ-7, 2 протитанкових гранатомети РПГ-22, 6 пострілів до протитанкового гранатомету РПГ-7, 20 гранат Ф-1, 20 паліїв до них, 20 гранат РГД-5 і 20 запалів до них, 20 гранат РГД-5 і 20 запалів до них, 28 гранат до підствольного гранатомету ВО-25. Крім цього вилучено предмет схожий на саморобну мінометну міну діаметром 57 мм, масою 2,6 кг з вибивним патронами виробництва Російської Федерації, міномет з внутрішнім діаметром стовбура 62 мм, крім цього 320 патронів калібру 12,7 мм, 1280 патронів калібру 9 мм, 700 патронів калібру 7,62, 4320 патронів калібру 5,45 мм, 17 магазинів, споряджених 570 патронами калібру 5,45, 2 магазини споряджених 60 патронами калібру 7,62", - розповів Грицак, з якою зброєю був затриманий Рубан.

За його словами, Рубан і раніше, в 2017 році, організував поставки зброї з окупованої території, з "ДНР" на підконтрольну частину України. Глава СБУ зазначив, що спецслужба фіксувала і раніше ввезення озброєння Рубаном в Україну.

"Що вражає? У чому цинізм ситуації: ми в подальшому надамо свідчення, документальні свідчення, що планувалося вчинення масових терактів. Я наголошую, - масових. З мінометів мали розстріляти центральну частину міста Києва, а питання "там же мирні люди? Там же будинки мирних людей?" - це нікого, насправді, не хвилювало. Мало було бути, як можна більше трупів, як можна більше крові. Йшлося про тисячі загиблих. Як говорили їхні куратори з "ДНР" і з Москви: "повинно бути багато крові, багато трупів і повинен бути хаос". Після чого, люди повинні були вийти на вулицю, а військові повернутися із зони АТО на Київ, щоб показати, що в Україні є громадянська війна. На жаль, більше деталей повідомити я не можу", - сказав Грицак.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,995.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$40.96
Золото
$3,052.35
Ethereum
$2,062.59