Арешт переговірника Рубана: всі деталі справи

З початку військового конфлікту про Рубана неодноразово говорили, як про близького до українського політика, спецпредставника України з питань гуманітарного характеру в Тристоронній контактній групі (ТКГ), лідера громадського руху "Український вибір - Право народу" Віктора Медведчука. За даними СБУ, спецслужби мають у своєму розпорядженні доказами активного співробітництва Рубана та руху Медведчука, а сам підозрюваний вважає, що справа проти нього сфальсифікована. Про деталі, відомі на сьогодні - в матеріалі УНН.

Володимир Рубан, голова громадської організації "Офіцерський корпус" був затриманий співробітниками СБУ в зоні АТО, 8 березня 2018 року, при спробі завести на контрольовану частину України з "ДНР" арсенал зброї.

За даними досудового розслідування, Рубана забезпечили у військовій частині Першого армійського корпусу, що розташовується на території окупованої частини Донецької області.

"У ящиках, в яких були складені гранати було виявлено пакувальний лист від 11.06.2016 року військової частини № 08819. За нашими даними, це військова частина Першого армійського корпусу "ДНР", - розповів глава СБУ Василь Грицак.

Також, Президент України Петро Порошенко доручив голові СБУ взяти справу Рубана під особистий контроль.

Шевченківський районний суд міста Києва заарештував Володимира Рубана на 2 місяці без права внесення застави.

Глава Служби безпеки Василь Грицак розповів, що Рубан і його співучасники планували масштабний терористичний акт в центрі Києва: планувалося захоплення Верховної Ради, адміністрації Президента, розстріл житлових кварталів, що спричинило б тисячі жертв і спровокувати численне повстання людей в результаті чого, армію із зони АТО повернули б на Київ.

При цьому сам Рубан вважає, що справа проти нього сфальсифікована.

"Я заперечую всі звинувачення і у мене є пояснення. Операція, яка проходила вчора, була спланована офіцером на ім'я "Кедр". Він мав бойове розпорядження і хотів його використовувати з метою переходу, переїзду на сторону "ДНР" і назад. Я виконував роль водія. Автомобіль, на якому я пересувався належить старшому офіцеру, який його придбав в Донецькій області та розпоряджався ним. Я його отримав тільки для переїзду кордону. У мене немає пропуску для переходу на непідконтрольну територію. Однак раніше я займався і продовжую обміном полонених. Всього у мене переходів через лінію фронту більше 140. У мене є досвід складних операцій і складних переходів", - сказав він в суді.

Крім того, в ЗМІ був оприлюднений текст підозри Рубану. У тексті документа зазначено, що одним з його співучасників був помічник народного депутата Надії Савченко - Олег Мезенцев.

Сама Савченко була присутня на судовому засіданні і просила суд дозволити їй взяти підозрюваного на поруки. При цьому, що стосується її помічника, він зазначила, що він, як раз знайшов нову роботу.

"Мезенцев їздив до мене в російські суди. Я подивилася той список підозрюваних (документи звинувачення - ред.). Я так розумію, що вони в ці списки записали взагалі всіх тих, хто знає Рубана ... Я повинна була звільнити його з понеділка, що в принципі і зроблю ... Спочатку я напишу заяву на звільнення, а скільки триватиме процес його звільнення... ", - зазначила Савченко.

Але, Грицак заявляє, що контакти Рубана не випадкові, а сама Савченко з приводу свого помічника в СБУ не зверталася.

"Він ще з 2013 року з ними (з рухом Віктора Медведчука "Український вибір - ред.) активно співпрацював. Те, що він активно дистанціюється від цієї історії ... ми підняли дуже багато цікавої інформації", - зазначив Грицак.

При цьому він не став коментувати, чи фігурує в справі безпосередньо сам Медведчук.

"Це - складне питання", - сказав Грицак.

В СБУ також повідомляють, що Рубан планував вчинити терористичний в змові з ватажками "ДНР" під керівництвом російських кураторів.

"Він (Рубан - ред.) просто механізм в чужих руках", - наголосив глава СБУ Василь Грицак.

"Під час досудового розслідування кримінального провадження, зокрема, під час проведення негласних слідчо-розшукових дій, отримані вагомі і достатні докази, які підтверджують, що Рубан, діючи за попередньою змовою з ватажками терористичних організацій, так званої, "ДНР", Захарченком О. (ватажок "ДНР" - ред.)., і Тимофєєвим ("заступник" ватажка "ДНР" - ред.), а також іншими особами спланували і здійснили конкретні дії, спрямовані на підготовку та вчинення серії терористичних актів в центральній частині міста Києва із застосуванням вищевказаної зброї і вибухових пристроїв", - зазначив глава СБУ.

За його словами, розробка тривала кілька місяців. Грицак наголосив, що до планування теракту безпосередньо причетні ватажки "ДНР" і "ЛНР", під керівництвом російських кураторів. Грицак додав, що переконаний в тому, що дії бойовиків не були самостійними. Крім того, СБУ продемонструвала відео затримання Рубана з арсеналом зброї, а також його переговори і переміщення з подільниками з непідконтрольної території.

"Це невелика частина того, що ми можемо сьогодні оприлюднити, щоб всі розуміли, що це не підстава і немає тут заготовки, що хтось комусь підкидав зброю, ви самі це прекрасно бачите. У нас є набагато більше інформації", - сказав Грицак.

"З метою вбивства Президента України, керівників силових структур України та інших державних діячів і працівників правоохоронних органів, вбивства великої кількості людей в Києві; знищення і пошкодження інфраструктури в "урядовому кварталі; створення "стану хаосу", дестабілізації внутрішньої обстановки в державі; створення міжнародного іміджу України як країни, де фактично відсутня державна влада; створення умов, при яких сили, задіяні в антитерористичній операції, будуть переміщені зі східних регіонів України до Києва, що дасть можливість Російської Федерації розпочати повномасштабний наступ і ввести на територію України під виглядом озброєних "миротворчих сил" підрозділи Збройних сил Російської Федерації і незаконні збройні формування терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР", продовжити військову окупацію України, тобто з метою порушити громадську безпеку, залякати населення, спровокувати військовий конфлікт і міжнародне ускладнення Рубан В. вирішив вчинити терористичний акт - застосувати зброю, влаштувати вибухи та інші дії, які створять небезпеку для життя і здоров'я людини, заподіють значних матеріальних збитків і приведуть до тяжких наслідків", - йдеться в тексті повідомлення про підозру.

"Ні для кого не секрет, що ви, Надія, і Рубан є спільниками Медведчука, який є кумом Путіна і безпосередньо намагається створити в Україні 5 колону. Той інцидент, який трапився вчора по затриманню пана Рубана - яскраве підтвердження того, що ви, як людина, яка підтримує, можете бути причетною до безпосередньо цих терактів", - сказав Семен Кабакан, координатор проекту "Стоп терор" в ефірі телеканалу ZIK, звертаючись до народного депутата Надії Савченко.

Кабакан припустив, що російські спецслужби могли скористатися передвиборними періодом в Україні і протестними настроями для дестабілізації в країні.

"Буде досить одного пострілу, щоб спровокувати людей на більш криваві дії ... якщо буде якийсь мітинг, це буде неважливо, куди буде спрямований цей постріл", - сказав Кабакан.

В арсеналі, з яким затримали Рубана, знаходилися автомати Калашникова, кулемети, міномети, гранати, міни, в тому числі і зброя російського виробництва. Кадри, зброї, вилученої під час спецоперації, були опубліковані спецслужбами.

"Всього було вилучено під час слідчих дій 5 автоматів Калашникова АК-74, 3 автомати Калашникова АКС-74У, 1 автомат Калашникова АК-47, два ручних кулемети Калашникова, два пістолети Макарова калібру 9 мм без маркування з магазинами виробництва Російської Федерації - пістолети, мається на увазі, 4 пристрої для безшумної стрільби виробництва Російської Федерації. Крім цього, 46 одиниць 120 мм мін з вкрученими підривниками, вибивними патронами і додатковими пороховими зарядами, 6 протитанкових мін осколкової дії МОН-50, наголошую, - російського виробництва, 6 мін калібру 82 мм з вкрученими реактивними двигунами до протитанкового міномету РПГ-7В і підривниками М-6, 12 порохових вибивних зарядів до пострілу ручного протитанкового гранатомета РПГ-7, 2 протитанкових гранатомети РПГ-22, 6 пострілів до протитанкового гранатомету РПГ-7, 20 гранат Ф-1, 20 паліїв до них, 20 гранат РГД-5 і 20 запалів до них, 20 гранат РГД-5 і 20 запалів до них, 28 гранат до підствольного гранатомету ВО-25. Крім цього вилучено предмет схожий на саморобну мінометну міну діаметром 57 мм, масою 2,6 кг з вибивним патронами виробництва Російської Федерації, міномет з внутрішнім діаметром стовбура 62 мм, крім цього 320 патронів калібру 12,7 мм, 1280 патронів калібру 9 мм, 700 патронів калібру 7,62, 4320 патронів калібру 5,45 мм, 17 магазинів, споряджених 570 патронами калібру 5,45, 2 магазини споряджених 60 патронами калібру 7,62", - розповів Грицак, з якою зброєю був затриманий Рубан.

За його словами, Рубан і раніше, в 2017 році, організував поставки зброї з окупованої території, з "ДНР" на підконтрольну частину України. Глава СБУ зазначив, що спецслужба фіксувала і раніше ввезення озброєння Рубаном в Україну.

"Що вражає? У чому цинізм ситуації: ми в подальшому надамо свідчення, документальні свідчення, що планувалося вчинення масових терактів. Я наголошую, - масових. З мінометів мали розстріляти центральну частину міста Києва, а питання "там же мирні люди? Там же будинки мирних людей?" - це нікого, насправді, не хвилювало. Мало було бути, як можна більше трупів, як можна більше крові. Йшлося про тисячі загиблих. Як говорили їхні куратори з "ДНР" і з Москви: "повинно бути багато крові, багато трупів і повинен бути хаос". Після чого, люди повинні були вийти на вулицю, а військові повернутися із зони АТО на Київ, щоб показати, що в Україні є громадянська війна. На жаль, більше деталей повідомити я не можу", - сказав Грицак.