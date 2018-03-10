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Арест переговорщика Рубана: все детали дела

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Шевченковский суд Киева арестовал на 2 месяца Владимира Рубана — переговорщика в рамках обмена пленными между официальным Киевом и боевиками ОРДЛО, руководителя организации “Офицерский корпус”. Его обвиняют в подготовке массовых терактов в центре украинской столицы, в результате которых могли погибнуть тысячи мирных жителей, обстрелян правительственный квартал, а также в подготовке покушений на первых лиц государства.

С начала военного конфликта о Рубане неоднократно говорили, как о близком к украинскому политику, спецпредставителю Украины по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), лидеру общественного движения “Украинский выбор — Право народа” Виктору Медведчуку. По данным СБУ, спецслужбы располагают доказательствами активного сотрудничества Рубана и движения Медведчука, а сам подозреваемый считает, что дело против него сфальсифицировано. О деталях, известных на сегодняшний день — в материале УНН.

Владимир Рубан, глава общественной организации “Офицерский корпус” был задержан сотрудниками СБУ в зоне АТО, 8 марта 2018 года, при попытке завести на контролируемую часть Украины из “ДНР” арсенал оружия.

По данным досудебного расследования, Рубана снабдили в военной части Первого армейского корпуса, располагающейся на территории оккупированной части Донецкой области.

“В ящиках, в которых были сложены гранаты были обнаружен упаковочный лист от 11.06.2016 года военной части № 08819. По нашим данным, это военная часть Первого армейского корпуса “ДНР”, — рассказал глава СБУ Василий Грицак.

Также, президент Украины Петр Порошенко поручил главе СБУ взять дело Рубана под личный контроль

Шевченковский районный суд города Киева арестовал Владимира Рубана на 2 месяца без права внесения залога. 

Глава Службы безопасности Василий Грицак рассказал, что Рубан и его соучастники планировали масштабный террористический акт в центре Киева: планировался захват Верховной Рады, администрации президента, расстрел жилых кварталов, что должно было привести к тысячным жертвам и спровоцировать многочисленное восстание людей в результате чего, армия из зоны АТО была бы развернута на Киев.

При этом сам Рубан считает, что дело против него сфальсифицировано.

“Я отрицаю все обвинения и у меня есть пояснения. Операция, которая проходила вчера, была спланирована офицером по имени „Кедр“. Он имел боевое распоряжение и хотел его использовать с целью перехода, переезда на сторону „ДНР“ и назад. Я выполнял роль водителя. Автомобиль, на котором я передвигался принадлежит старшему офицеру, который его приобрел в Донецкой области и распоряжался им. Я его получил только для переезда границы. У меня нет пропуска для перехода на неподконтрольную территорию. Однако раньше я занимался и продолжаю обменом пленных. Всего у меня переходов через линию фронта более 140. У меня есть опыт сложных операций и сложных переходов”, — сказал он в суде.

Кроме того, в СМИ был обнародован текст подозрения Рубану. В тексте документа указано, что одним из его соучастников был помощник народного депутата Надежды Савченко — Олег Мезенцев.

Сама Савченко присутствовала на судебном заседании и просила суд разрешить ей взять подозреваемого на поруки. При этом, что касается ее помощника, он отметила, что он, как раз нашел новую работу.

“Мезенцев ездил ко мне в российские суды. Я посмотрела тот список подозреваемых (документы обвинения — ред.). Я так понимаю, что они в эти списки записали вообще всех тех, кто знает Рубана...Я должна была уволить его с понедельника, что в принципе и сделаю... Сначала я напишу заявление на увольнение, а сколько продлится процесс его увольнения...”, — отметила Савченко.

Но, Грицак заявляет, что контакты Рубана не случайны, а сама Савченко по поводу своего помощника в СБУ не обращалась.

“Он еще с 2013 года с ними (с движением Виктора Медведчука „Украинский выбор“ — ред.) с ним активно сотрудничал. То, что он активно дистанцируется от этой истории... мы подняли очень много интересной информации”, — отметил Грицак.

При этом он не стал комментировать, фигурирует ли в деле непосредственно сам Медведчук.

“Это — сложный вопрос”, — сказал Грицак.

В СБУ также сообщают, что Рубан планировал совершить террористический в сговоре с главарями “ДНР” под руководством российских кураторов.

"Он (Рубан — ред.) просто механизм в чужих руках", — подчеркнул глава СБУ Василий Грицак.

“В ходе досудебного расследования уголовного производства, в частности, во время проведения негласных следственно-розыскных действий, получены весомые и достаточные доказательства, которые подтверждают, что Рубан, действуя по предварительному сговору с главарями террористических организаций, так называемой, “ДНР”, Захарченко А.В (главарь “ДНР” — ред.)., и Тимофеевым А.Ю. (“заместитель” главаря “ДНР — ред.), а также другими лицами спланировали и совершили конкретные действия, направленные на подготовку и совершение серии террористических актов в центральной части города Киева с применением вышеуказанного оружия и взрывных устройств”, — отметил глава СБУ.

По его словам, разработка длилась несколько месяцев. Грицак подчеркнул, что к планированию теракта непосредственно причастны главари “ДНР” и “ЛНР”, под руководством российских кураторов. Грицак подчеркнул, что убежден в том, что действия боевиков не были самостоятельными. Кроме того, СБУ продемонстрировала видео задержания Рубана с арсеналом оружия, а также его переговоры и перемещения с подельниками из неподконтрольной территории.

“Это небольшая часть того, что мы можем сегодня обнародовать, чтобы все понимали, что это не подстава и нет здесь заготовки, что кто-то кому-то подбрасывал оружие, вы сами это прекрасно видите. У нас есть намного больше информации”, — сказал Грицак.

“С целью убийства Президента Украины, руководителей силовых структур Украины и других государственных деятелей и работников правоохранительных органов, убийства большого количества людей в Киеве; уничтожения и повреждения инфраструктуры в “правительственном квартале; создания „состояния хаоса“, дестабилизации внутренней обстановки в государстве; создания международного имиджа Украины как страны, где фактически отсутствует государственная власть; создания условий, при которых силы, задействованные в Антитеррористической операции, будут перемещены с восточных регионов Украины в Киев, что даст возможность Российской Федерации начать полномасштабное наступление и ввести на территорию Украины под видом вооруженных „миротворческих сил“ подразделения Вооруженных сил Российской Федерации и незаконные вооруженные формирования террористических организаций „ДНР“ и „ЛНР“, продолжить военную оккупацию Украины, то есть с целью нарушить общественную безопасность, запугать население, спровоцировать военный конфликт и международное усложнение Рубан В.В. решил совершить террористический акт — применить оружие, устроить взрывы и другие действия, которые создадут опасность для жизни и здоровья человека, причинят значительный материальный ущерб и приведут к тяжелым последствиям”, — говорится в тексте сообщения о подозрении.

“Ни для кого не секрет, что Вы, Надежда, и Рубан являетесь сообщниками Медведчука, который является кумом Путина и непосредственно старается создать в Украине 5 колонну. Тот инцидент, который случился вчера по задержанию господина Рубана — яркое подтверждение того, что вы, как человек, который поддерживает и можете быть причастной к непосредственно этим терактам”, — сказал Семен Кабакаев, координатор проекта “Стоп террор” в эфире телеканала ZIK, обращаясь к народному депутату Надежде Савченко. 

Кабакаев предположил, что российские спецслужбы могли воспользоваться предвыборными периодом в Украине и протестными настроениями для дестабилизации в стране.

“Будет достаточно одного выстрела, чтобы спровоцировать людей на более кровавые действия... если будет какой-то митинг, это будет неважно, куда будет направлен этот выстрел”, — сказал Кабакаев.

В арсенале, с которым задержали Рубана находились автоматы Калашникова, пулеметы, минометы, гранаты, мины, в том числе и оружие российского производства. Кадры, оружия, изъятого в ходе спецоперации были опубликованы спецслужбами.

“Всего было изъято в процессе следственных действий 5 автоматов Калашникова АК-74, 3 автомата Калашникова АКС-74У, 1 автомат Калашникова АК-47, два ручных пулемета Калашникова, два пистолета Макарова калибра 9 мм без маркировки с магазинами производства Российской Федерации — пистолеты, имеется в виду, 4 устройства для бесшумной стрельбы производства Российской Федерации. Кроме этого, 46 единиц 120 мм мин с вкрученными подрывателями, выбивными патронами и дополнительными пороховыми зарядами, 6 противотанковых мин осколочного действия МОН-50, подчеркиваю, — российского производства, 6 мин калибра 82 мм с вкрученными реактивными двигателями к противотанковому миномету РПГ-7В и подрывателями М-6, 12 пороховых вышибных зарядов к выстрелу ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, 2 противотанковых гранатомета РПГ-22, 6 выстрелов к противотанковому гранатомету РПГ-7, 20 гранат Ф-1, 20 поджигателей к ним, 20 гранат РГД-5 и 20 поджигателей к ним, 20 гранат РГД-5 и 20 поджигателей к ним, 28 гранат к подствольному гранатомету ВО-25. Кроме этого изъят предмет похож на самодельную минометную мину диаметром 57 мм, массой 2,6 кг с вышибными патронами производства Российской Федерации, миномет с внутренним диаметром ствола 62 мм, кроме этого 320 патронов калибра 12,7 мм, 1280 патронов калибра 9 мм, 700 патронов калибра 7,62, 4320 патронов калибра 5,45 мм, 17 магазинов, снаряженных 570 патронами калибра 5,45, 2 магазина снаряженных 60 патронами калибра 7,62”, — рассказал Грицак, с каким оружием был задержан Рубан.

По его словам, Рубан и ранее в 2017 году организовал поставки оружия с оккупированной территории, с “ДНР” на подконтрольную часть Украины. Глава СБУ отметил, что спецслужба фиксировала и ранее ввоз вооружения Рубаном в Украину.

“Что поражает? В чем цинизм ситуации: мы в дальнейшем предоставим свидетельства, документальные свидетельства, что планировалось совершение массовых терактов. Я подчеркиваю, — массовых. Из минометов должны были расстрелять центральную часть города Киева, а вопрос „там же мирные люди? Там же дома мирных людей?“ — это никого, на самом деле, не волновало. Должно было быть, как можно больше трупов, как можно больше крови. Речь шла о тысячах погибших. Как говорили их кураторы из „ДНР“ и из Москвы: „должно быть много крови, много трупов и должен быть хаос“. В последствии чего, люди должны были выйти на улицу, а военные вернуться из зоны АТО на Киев, чтобы показать, что в Украине есть гражданская война. К сожалению, больше деталей сообщить я не могу”, — сказал Грицак.

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