Арешт компресорних станцій “Карпатигаз” може мати негативні наслідки — експерт

“Якщо це буде пов’язано з призупиненням діяльності станцій через, скажімо, заборону на роботу з активами компанії, якщо в результаті судового рішення будуть блокуватися активи і рахунки, тобто не буде перерахунку коштів на операційне обслуговування цих компресорних станцій, то тоді може йти мова, що вони не будуть належним чином функціонувати і будуть підтримування в належному технічному стані без виконання ними своєї основної функції.

Тоді і може спрацювати певна загроза. Але який обсяг газу буде прокачуватися (ДКС під арештом — ред.) — це передбачити досить складно”, — сказав він.

Нагадаємо, від роботи лише однієї ДКС (Хрестищенської — ред.) ТОВ “Карпатигаз” наразі залежить близько 30% добичі “Укргазвидобування”.

Також нагадаємо, Печерський районний суд Києва заарештував сім дожимних компресорних станцій, які належать ТОВ “Карпатигаз” в рамках договору про спільну діяльність з держкомпанією “Укргазвидобування”. Про це йдеться у визначенні суду від 18 листопада 2016 року.