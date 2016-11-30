Арест компрессорных станций "Карпатыгаз" может иметь негативные последствия - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Арест, наложенный судом по ходатайству ГПУ на дожимно-компрессорные станции "Карпатыгаз", не исключено, что может иметь негативные последствия. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт, советник председателя правления Международного центра перспективных исследований Вадим Перебийнис.
"Если это будет связано с приостановлением деятельности станций через, скажем, запрет на работу с активами компании, если в результате судебного решения будут блокироваться активы и счета, то есть не будет перечисления средств на операционное обслуживание этих компрессорных станций, то тогда может идти речь, что они не будут должным образом функционировать и будет поддержание в надлежащем техническом состоянии без выполнения ими своей основной функции.
Тогда и может сработать определенная угроза. Но какой объем газа будет прокачиваться (ДКС под арестом - ред.) - это предусмотреть достаточно сложно", - сказал он.
Напомним, от работы только одной ДКС (Хрестищенской - ред.) ООО "Карпатыгаз" сейчас зависит около 30% добычи "Укргаздобычи".
Также напомним, Печерский районный суд Киева арестовал семь дожимных компрессорных станций, принадлежащих ООО "Карпатыгаз" в рамках договора о совместной деятельности с госкомпанией "Укргаздобыча". Об этом говорится в определении суда от 18 ноября 2016 года.