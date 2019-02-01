Арешт глави української корпорації Мкртчана продовжений до 5 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Московський міський суд продовжив ще на три місяці термін арешту генерального директора української металургійної корпорації "Індустріальний союз Донбасу" Олега Мкртчана, обвинуваченого в шахрайстві на 1 млрд рублів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Постановою Мосміськсуду задоволено клопотання слідства про продовження обвинуваченому Олегу Мкртчану запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою на три місяці, до 5 травня", - повідомляє агенство.
Слідство у кримінальній справі стосовно Мкртчана закінчено, йому пред'явлено звинувачення в остаточній редакції. Провину Мкртчан не визнає.
В агентстві додали, директор корпорації звинувачується за ч. 4 ст. 159 ( "Шахрайство, вчинене організованою групою або в особливо великому розмірі") КК РФ. За версією слідства, бізнесмен під виглядом легальних операцій в 2009-2013 роках організував отримання через зарубіжну офшорну компанію кредитних коштів Зовнішекономбанку. За словами адвоката, Мкртчан стверджує, що "термін повернення кредиту закінчується в 2020 році".
"Суд в рамках кримінальної справи виніс близько 40 постанов про накладення забезпечувального арешту на майно Мкртчана. Загальна сума арештованих активів обвинуваченого складає близько 8 млрд рублів. Серед заарештованої нерухомості і майна числяться металургійні заводи в Тульській області і Ставропольському краї, а також активи Російської гірничо металургійної компанії (РГМК), яка є однією з основних металургійних компаній РФ ", - додали в агентстві.
РГМК була утворена в 2005 році і створювалася як сполучна ланка між компаніями з "Індустріального союзу Донбасу" і російськими підприємствами, що займаються металопрокатом.
Нагадаємо, в минулому році в Москві Басманний суд взяв під варту генерального директора корпорації "Індустріальний Союз Донбасу" Олега Мкртчана.