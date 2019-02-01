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Арест главы украинской корпорации Мкртчана продлен до 5 мая

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 февраля. УНН. Московский городской суд продлил еще на три месяца срок ареста генерального директора украинской металлургической корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Олега Мкртчана, обвиняемого в мошенничестве на 1 млрд рублей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Постановлением Мосгорсуда удовлетворено ходатайство следствия о продлении обвиняемому Олегу Мкртчану меры пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, до 5 мая", - сообщает агенство.

Следствие по уголовному делу в отношении Мкртчана окончено, ему предъявлено обвинение в окончательной редакции. Вину Мкртчан не признает.

В агентстве добавили, директор корпорации обвиняется по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере") УК РФ. По версии следствия, бизнесмен под видом легальных сделок в 2009-2013 годах организовал получение через зарубежную офшорную компанию кредитных денежных средств Внешэкономбанка. По словам адвоката, Мкртчан утверждает, что "срок возврата кредита заканчивается в 2020 году".

"Суд в рамках уголовного дела вынес около 40 постановлений о наложении обеспечительного ареста на имущество Мкртчана. Общая сумма арестованных активов обвиняемого составляет порядка 8 млрд рублей. Среди арестованной недвижимости и имущества числятся металлургические заводы в Тульской области и Ставропольском крае, а также активы Русской горно-металлургической компании (РГМК), которая является одной из основных металлургических компаний РФ", - добавили в агенстве.

РГМК была образована в 2005 году и создавалась как связующее звено между компаниями из "Индустриального союза Донбасса" и российскими предприятиями, занимающимися металлопрокатом.

Напомним, в прошлом году в Москве Басманный суд взял под стражу генерального директора корпорации "Индустриальный Союз Донбасса" Олега Мкртчана.

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