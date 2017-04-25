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Арешт екс-беркутівцям продовжили до 23 червня - адвокат

Київ • УНН

 • 9676 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Святошинський районний суд Києва продовжив арешт для екс-беркутівців Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янишевського ще на два місяці до 23 червня. Про це повідомив УНН адвокат Олександр Горошинський.

“Продовжили арешт до 23 червня”, — розповів адвокат.

О.Горошинський розповів, що наступне засідання у справі екс-беркутівців заплановане на 11:30 16 травня, на якому розглядатиметься клопотання захисту про проведення слідчого експерименту.

Також, за його словами, планується 16 травня і допит в судовому засіданні потерпілого.

Як повідомляв УНН, 18 квітня Святошинський районний суд Києва продовжив до 1 вересня 2017 року строк слідчого експерименту у справі щодо п’ятьох екс-бійців спецпідрозділу “Беркут” — Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського, обвинувачених у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 р.

У травні 2015 року Святошинський суд почав розгляд по суті справи проти п’яти екс-беркутівців: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського. Їх обвинувачують у розстрілі активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року. П’ятьом колишнім беркутівцям інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Колишні бійці спецпідрозділу “Беркут”, яких звинувачують у вбивствах на Майдані, не визнають власної вини за жодним із пунктів.

Усього, як повідомляв прокурор Генеральної прокуратури України Яніс Сімонов, вдалось ідентифікувати 25 правоохоронців, які стріляли на Інститутській. 20 із них зараз у розшуку.

За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.

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