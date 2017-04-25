Арест экс-беркутовцев продлили до 23 июня - адвокат

"Продолжили арест до 23 июня", - рассказал адвокат.

О.Горошинський рассказал, что следующее заседание по делу экс-беркутовцев запланировано на 11:30 16 мая, на котором будет рассматриваться ходатайство защиты о проведении следственного эксперимента.

Также, по его словам, планируется 16 мая и допрос в судебном заседании потерпевшего.

Как сообщал УНН, 18 апреля Святошинский районный суд Киева продлил до 1 сентября 2017 срок следственного эксперимента по делу о пятерых экс-бойцов спецподразделения "Беркут" - Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, обвиняемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014

В мае 2015 года Святошинский суд начал рассмотрение по существу дела против пяти экс-беркутовцев: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года. Пяти бывшим беркутовцам инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана.

Бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в убийствах на Майдане, не признают своей вины ни по одному из пунктов.

Всего, как сообщал прокурор Генеральной прокуратуры Украины Янис Симонов, удалось идентифицировать 25 правоохранителей, которые стреляли на Институтской. 20 из них сейчас в розыске.

По данным Министерства внутренних дел, от 18 февраля по 2 марта 2014 при исполнении служебных обязанностей в центре Киева погибли также 17 силовиков.