Арсен Аваков: наша мета - безпека кожного українця і держави в цілому

$41.280.10
45.550.52
ukru
Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
Ексклюзив
12:43 • 9738 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 30520 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 81205 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 165859 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 198142 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 176085 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 168695 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 114768 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89347 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 228742 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
94%
Популярнi новини

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 66669 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 75712 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 92535 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 33910 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 15505 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 196577 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 228748 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 318375 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 481385 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 463883 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Урсула фон дер Ляєн

Тім Кук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 610 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 4068 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 34209 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 46143 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 50626 перегляди
Актуальне

TikTok

Антонов Ан-225 Мрія

The Economist

The Guardian

Фокс Ньюс

Арсен Аваков: наша мета - безпека кожного українця і держави в цілому

Київ • УНН

 • 13829 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Стратегія громадської безпеки та цивільного захисту України, розроблена МВС, спрямована на забезпечення безпеки, як кожного українця, так і держави в цілому. Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив в ході Всеукраїнського форуму “Україна 30” у вівторок, 11 травня, в Києві.

Арсен Аваков: наша мета - безпека кожного українця і держави в цілому

“Громадська безпека — це забезпечення двох принципових складових: безпека людини і безпека держави. Наш основна мета — створення безпечного середовища для кожного українця, середовища, в якому забезпечені права людини, захищені кордони, надається швидкий і якісний поліцейський сервіс, ефективна допомога в разі надзвичайної ситуації. Для реалізації цієї мрії і виконання затвердженої президентом України Стратегії національної безпеки, ми розробили проект Стратегії громадської безпеки та цивільного захисту України”, — сказав він.

Глава МВС підкреслив, що цей програмний документ буде винесено на обговорення, в разі затвердження він дозволить вибудувати потужний механізм щодо забезпечення безпеки.

“Сили і засоби громадської безпеки готові до виконання завдань за призначенням. А обмежені можливості по деяких напрямках обумовлені недостатнім забезпеченням деякими видами техніки, транспорту, спецзасобів та матеріально-технічними ресурсами. Інфраструктура сил громадської безпеки та цивільного захисту в цілому забезпечує ефективну роботу, але потребує модернізації, з врахуванням цифрових технологій, забезпечення прав людини, в тому числі людей з інвалідністю та особливими потребами”, — сказав міністр.

Арсен Аваков також зазначив, що зараз запускаються спеціальні процедури для забезпечення оперативного прибуття поліції і пожежно-рятувальних служб на місце виклику.

“Ми вводимо нові методи і нові технології в сфері реагування та підвищення рівня готовності органів управління сил і засобів громадської безпеки та цивільного захисту України. Перспективну модель організації цих сил ми бачимо виключно, як людиноцентристську, здатну ефективно реагувати на сучасні виклики, спричинені як криміногенною, так і надзвичайними ситуаціями, а також гібридними погрозами війни, яка йде в Україну. У нас є сили і можливості рухатися вперед і вибудовувати могутню систему громадської безпеки та цивільного захисту, яка буде відповідати рівню європейської демократії”, — підсумував глава МВС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.35
Bitcoin
$81,698.20
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.64
Золото
$3,140.11
Ethereum
$1,593.27