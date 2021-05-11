Арсен Аваков: наша мета - безпека кожного українця і держави в цілому

“Громадська безпека — це забезпечення двох принципових складових: безпека людини і безпека держави. Наш основна мета — створення безпечного середовища для кожного українця, середовища, в якому забезпечені права людини, захищені кордони, надається швидкий і якісний поліцейський сервіс, ефективна допомога в разі надзвичайної ситуації. Для реалізації цієї мрії і виконання затвердженої президентом України Стратегії національної безпеки, ми розробили проект Стратегії громадської безпеки та цивільного захисту України”, — сказав він.

Глава МВС підкреслив, що цей програмний документ буде винесено на обговорення, в разі затвердження він дозволить вибудувати потужний механізм щодо забезпечення безпеки.

“Сили і засоби громадської безпеки готові до виконання завдань за призначенням. А обмежені можливості по деяких напрямках обумовлені недостатнім забезпеченням деякими видами техніки, транспорту, спецзасобів та матеріально-технічними ресурсами. Інфраструктура сил громадської безпеки та цивільного захисту в цілому забезпечує ефективну роботу, але потребує модернізації, з врахуванням цифрових технологій, забезпечення прав людини, в тому числі людей з інвалідністю та особливими потребами”, — сказав міністр.

Арсен Аваков також зазначив, що зараз запускаються спеціальні процедури для забезпечення оперативного прибуття поліції і пожежно-рятувальних служб на місце виклику.

“Ми вводимо нові методи і нові технології в сфері реагування та підвищення рівня готовності органів управління сил і засобів громадської безпеки та цивільного захисту України. Перспективну модель організації цих сил ми бачимо виключно, як людиноцентристську, здатну ефективно реагувати на сучасні виклики, спричинені як криміногенною, так і надзвичайними ситуаціями, а також гібридними погрозами війни, яка йде в Україну. У нас є сили і можливості рухатися вперед і вибудовувати могутню систему громадської безпеки та цивільного захисту, яка буде відповідати рівню європейської демократії”, — підсумував глава МВС.