Арсен Аваков: наша цель – безопасность каждого украинца и государства в целом
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Стратегия общественной безопасности и гражданской защиты Украины, разработанная МВД, направлена на обеспечение безопасности, как каждого украинца, так и государства в целом. Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил в ходе Всеукраинского форума “Украина 30” во вторник, 11 мая, в Киеве.
“Общественная безопасность — это обеспечение двух принципиальных составляющих: безопасность человека и безопасность государства. Наш основная цель — создание безопасной среды для каждого украинца, среды, в которой обеспечены права человека, защищены границы, предоставляется быстрый и качественный полицейский сервис, эффективная помощь в случае чрезвычайной ситуации. Для реализации этой мечты и выполнения утверждённой президентом Украины Стратегии национальной безопасности, мы разработали проект Стратегии общественной безопасности и гражданской защиты Украины”, — сказал он.
Глава МВД подчеркнул, что этот программный документ будет вынесен на обсуждение, в случае утверждения он позволит выстроить мощный механизм по обеспечению безопасности.
“Силы и средства общественной безопасности готовы к выполнению задач по назначению. А ограниченные возможности по некоторым направлениям обусловлены недостаточным обеспечением некоторыми видами техники, транспорта, спецсредств и материально-техническими ресурсами. Инфраструктура сил общественной безопасности и гражданской защиты в целом обеспечивает эффективную работу, но нуждается в модернизации, с учетом цифровых технологий, обеспечения прав человека, в том числе людей с инвалидностью и особыми потребностями”, — сказал министр.
Арсен Аваков также отметил, что сейчас запускаются специальные процедуры для обеспечения оперативного прибытия полиции и пожарно-спасательных служб на место вызова.
“Мы вводим новые методы и новые технологии в сфере реагирования и повышения уровня готовности органов управления сил и средств общественной безопасности и гражданской защиты Украины. Перспективную модель организации этих сил мы видим исключительно, как человекоцентристскую, способную эффективно реагировать на современные вызовы, вызванные как криминогенной, так и чрезвычайными ситуациями, а также гибридными угрозами войны, которая идёт в Украине. У нас есть силы и возможности двигаться вперёд и выстраивать мощную систему общественной безопасности и гражданской защиты, которая будет отвечать уровню европейской демократии”, — подытожил глава МВД.