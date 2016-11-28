Орендовані нападники "Динамо" відзначилися голами в європейських чемпіонатах
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Двоє футболістів, які належать київському "Динамо", Артем Кравець та Лукаш Теодорчик, відзначилися забитими голами у своїх нинішніх командах. Про це інформує прес-служба "Динамо", передає УНН.
Гол на 87-й хвилині Артема Кравця не допоміг "Гранаді", яка знаходиться на дні турнірної таблиці іспанської Ла Ліги, уникнути в 14-му турі в гостях чергової поразки. Цього разу кривдником команди орендованого "динамівця" стала "Сельта" з Віго – 3:1.
У 16-й ігровий день бельгійської Про-ліги продовжив свою гольову серію поляк Лукаш Теодорчик, який на правах оренди захищає кольори "Андерлехта". Уже на другій хвилині домашньої гри з "Мускроном" він забив переможний гол (12-й у чемпіонаті) – 7:0.
Додамо, що інший представник "біло-синіх" Дьємерсі Мбокані відзначився результативною передачею в матчі свого "Халл Сіті" і допоміг зіграти в нічию з "Вест Бромвічем" – 1:1.
Як повідомляв УНН, хет-трик Ж.Мораеса допоміг "Динамо" розгромити "Волинь".