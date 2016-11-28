Арендованные нападающие "Динамо" отличились голами в европейских чемпионатах

Гол на 87-й минуте Артема Кравца не помог "Гранаде", которая находится на дне турнирной таблицы испанской Ла Лиги, избежать в 14-м туре в гостях очередного поражения. На этот раз обидчиком команды арендованного "динамовца" стала "Сельта" из Виго - 3:1.

В 16-й игровой день бельгийской Про-лиги продолжил свою голевую серию поляк Л.Теодорчик, который на правах аренды защищает цвета "Андерлехта". Уже на второй минуте домашней игры с "Мускроном" он забил победный гол (12-й в чемпионате) - 7:0.

Добавим, что другой представитель "бело-синих" Д.Мбокани отметился результативной передачей в матче своего "Халл Сити" и помог сыграть вничью с "Вест Бромвичем" - 1:1.

Как сообщал УНН, хет-трик Ж.Мораеса помог "Динамо" разгромить "Волынь".