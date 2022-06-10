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У Кривому Розі відновив роботу один із найбільших в Україні меткомбінатів

У Кривому Розі відновив роботу один із найбільших в Україні меткомбінатів

Київ • УНН

 • 179308 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. У Кривому Розі відновив роботу один із найбільших в Україні металургійних комбінатів "Арселор Міттал". У березні його закрили через вторгнення рф. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.

Цитата

"Один з найбільших гірничо-металургійних комбінатів країни запустив одну з доменних печей, прокатний стан, конвертер та одну з трьох машин безперервного лиття. До запуску всіх потужностей ще далеко, але підприємство стало на цей шлях. Компанія вибудовує нову логістику та шукає нові ринки збуту", - ідеться в повідомленні.

Деталі

Резніченко зазначив, що понад 20 тисяч працівників комбінату мають заробітну плату. Наразі у Кривому Розі працюють всі 7 промислових підприємств. В області - 21 з 22 великих промислових виробництв.

Нагадаємо 

Протягом листопада 2020 року ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг" сплатило понад 11 мільйонів гривень збитків за завдану екології шкоду. 

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