У Кривому Розі відновив роботу один із найбільших в Україні меткомбінатів

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"Один з найбільших гірничо-металургійних комбінатів країни запустив одну з доменних печей, прокатний стан, конвертер та одну з трьох машин безперервного лиття. До запуску всіх потужностей ще далеко, але підприємство стало на цей шлях. Компанія вибудовує нову логістику та шукає нові ринки збуту", - ідеться в повідомленні.

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Резніченко зазначив, що понад 20 тисяч працівників комбінату мають заробітну плату. Наразі у Кривому Розі працюють всі 7 промислових підприємств. В області - 21 з 22 великих промислових виробництв.

Нагадаємо

Протягом листопада 2020 року ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг" сплатило понад 11 мільйонів гривень збитків за завдану екології шкоду.