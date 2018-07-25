Арбітри з України проведуть дві зустрічі кваліфікації Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Дві бригади українських рефері отримали призначення на матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, що відбудуться 26 липня. Про це повідомляє Федерація футболу України, передає УНН.
Зустріч між словацьким “ДАК1904” та білоруським “Динамо” з Мінська розсудить Сергій Бойко. На лініях йому допомагатимуть Ігор Альохін та Володимир Володін. Четвертий арбітр — Ярослав Козик. А сама зустріч відбудеться у словацькому місті Дунайська Стреда.
На поєдинок у фарерському Торсхавні між місцевим “Б-36” та турецьким “Бешикташем” призначено арбітра Євгенія Арановського. Асистенти — Сергій Беккер та Семен Шлончак, четвертий арбітр — Віталій Романов.
Варто відзначити, що дані поєдинки відбудуться у рамках другого відбіркового етапу Ліги Європи.
Нагадаємо, що у другому раунді кваліфікації також виступить ФК “Маріуполь”.