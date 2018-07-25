Арбитры из Украины проведут две встречи квалификации Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Две бригады украинских рефери получили назначения на матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы состоятся 26 июля. Об этом сообщает Федерация футбола Украины, передает УНН.
Встреча между словацким “ДАК1904” и белорусским “Динамо” из Минска рассудит Сергей Бойко. На линиях ему будут помогать Игорь Алехин и Владимир Володин. Четвертый арбитр — Ярослав Козик. А сама встреча состоится в словацком городе Дунайская Стреда.
На поединок в Фарерские Торсхавне между местным “Б-36” и турецким “Бешикташем” назначен арбитр Евгения Арановського. Ассистенты — Сергей Беккер и Семен Шлончак, четвертый арбитр — Виталий Романов.
Стоит отметить, что данные поединки состоятся в рамках второго отборочного этапа Лиги Европы.
Напомним, что во втором раунде квалификации также выступит ФК “Мариуполь”.