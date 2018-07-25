Арбитры из Украины проведут две встречи квалификации Лиги Европы

Встреча между словацким “ДАК1904” и белорусским “Динамо” из Минска рассудит Сергей Бойко. На линиях ему будут помогать Игорь Алехин и Владимир Володин. Четвертый арбитр — Ярослав Козик. А сама встреча состоится в словацком городе Дунайская Стреда.

На поединок в Фарерские Торсхавне между местным “Б-36” и турецким “Бешикташем” назначен арбитр Евгения Арановського. Ассистенты — Сергей Беккер и Семен Шлончак, четвертый арбитр — Виталий Романов.

Стоит отметить, что данные поединки состоятся в рамках второго отборочного этапа Лиги Европы.

Напомним, что во втором раунде квалификации также выступит ФК “Мариуполь”.