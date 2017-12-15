Арбітражного керуючого заводу в Дніпрі затримали на хабарі у 35 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Правоохоронці затримали на хабарі у 35 тисяч доларів арбітражного керуючого Дніпропетровського державного ливарно-механічного заводу. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
"ГСУ ГПУ разом з К СБУ затримали на гарячому при отриманні 35 тисяч доларів арбітражного керуючого державного Дніпропетровського ливарно-механічного заводу", - написав Ю.Луценко.
Генпрокурор також оприлюднив статистику щодо розслідувань корупційних злочинів у 2017 році, згідно з якою за рік було обліковано 9167 фактів хабарництва.
"Чи дотягнуть хабарники і корупціонери цього року до 10 тисяч затриманих за рік? Коли нарешті уряд і ВР почне масову приватизацію держпідприємств, які є основою корупції в державі?", - додав він.
Як повідомляв УНН, у лютому керівництво заводу в Харкові затримали за вимагання 1,5 млн грн хабара.