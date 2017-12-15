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Арбітражного керуючого заводу в Дніпрі затримали на хабарі у 35 тис. доларів

Арбітражного керуючого заводу в Дніпрі затримали на хабарі у 35 тис. доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Правоохоронці затримали на хабарі у 35 тисяч доларів арбітражного керуючого Дніпропетровського державного ливарно-механічного заводу. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.

"ГСУ ГПУ разом з К СБУ затримали на гарячому при отриманні 35 тисяч доларів арбітражного керуючого державного Дніпропетровського ливарно-механічного заводу", - написав Ю.Луценко.

Генпрокурор також оприлюднив статистику щодо розслідувань корупційних злочинів у 2017 році, згідно з якою за рік було обліковано 9167 фактів хабарництва.

"Чи дотягнуть хабарники і корупціонери цього року до 10 тисяч затриманих за рік? Коли нарешті уряд і ВР почне масову приватизацію держпідприємств, які є основою корупції в державі?", - додав він.

Як повідомляв УНН,  у лютому керівництво заводу в Харкові затримали за вимагання 1,5 млн грн хабара.

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