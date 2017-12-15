Арбитражного управляющего завода в Днепре задержали на взятке в 35 тыс. долларов

"ГСУ ГПУ вместе с СБУ задержали с поличным при получении 35 тысяч долларов арбитражного управляющего государственного Днепропетровского литейно-механического завода", - написал Ю.Луценко.

Генпрокурор также обнародовал статистику по расследованиях коррупционных преступлений в 2017 году, согласно которой за год было учтено 9167 фактов взяточничества.

"Дотянут ли взяточники и коррупционеры в этом году до 10 тысяч задержанных за год? Когда наконец правительство и ВР начнет массовую приватизацию госпредприятий, которые являются основой коррупции в государстве?" - добавил он.

Как сообщал УНН, в феврале руководство завода в Харькове задержали за вымогательство 1,5 млн грн взятки.