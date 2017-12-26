Арбітраж оголосить рішення за позовом “Ощадбанку” до РФ у першому кварталі 2018 року - Зеркаль
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У першому кварталі 2018 року очікується рішення арбітражного трибуналу за позовом АТ “Ощадбанк” проти Російської Федерації через тотальне знищення його інвестицій у Криму після окупації півострова. Про це сказала в ефірі “5 каналу” заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, передає УНН.
“Ми сподівалися, що рішення буде в цьому році, водночас, зважаючи на обсяги матеріалів, рішення буде у першому кварталі наступного року і по юрисдикції, і по суті цього питання”, — сказала вона.
На думку Зеркаль, Україна досить далеко просунулася у справах щодо майнових інтересів проти РФ.
Нагадаємо, 26 серпня 2016 року “Ощадбанк” подав позовну заяву із усією доказовою базою проти Росії щодо відшкодування збитків, завданих внаслідок анексії Криму.
8 липня 2015 року “Ощадбанк” направив офіційне письмове повідомлення до уповноважених представників Російської Федерації щодо претензій, які випливають з незаконного поводження з інвестиціями, що належать “Ощадбанку” в Криму, в порушення численних положень угоди між урядом Російської Федерації та Кабінетом міністрів України щодо заохочення та взаємного захисту інвестицій, підписаної 27 листопада 1998 року, а також міжнародного права.