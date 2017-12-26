Арбитраж огласит решение по иску "Ощадбанка" к РФ в первом квартале 2018 года - Зеркаль

"Мы надеялись, что решение будет в этом году, в то же время, учитывая объемы материалов, решение будет в первом квартале следующего года и по юрисдикции, и по существу этого вопроса", - сказала она.

По мнению Зеркаль, Украина достаточно далеко продвинулась по делам в отношении имущественных интересов против РФ.

Напомним, 26 августа 2016 года "Ощадбанк" подал исковое заявление со всей доказательной базой против России о возмещении убытков, причиненных в результате аннексии Крыма.

8 июля 2015 года "Ощадбанк" направил официальное письменное уведомление в уполномоченных представителей Российской Федерации по претензиям, которые вытекают из незаконного обращения с инвестициями, принадлежащими "Ощадбанку" в Крыму, в нарушение многочисленных положений соглашения между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций, подписанного 27 ноября 1998 года, а также международного права.