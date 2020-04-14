Арахамія: Україна отримає 6 млрд доларів в перший рік співпраці з іноземними кредиторами

“Це EFF програма: десь 3,5-4 мільярда доларів на перший рік. Як тільки приймається меморандум з МВФ, то додається 1 мільярд, може півтора мільярда доларів від Світового банку, 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу і там ще декілька кредиторів. Тобто разом це 5,5-6 мільярдів доларів в перший рік, а взагалі програма на 10 мільярдів доларів”, — розповів Арахамія.

Він зазначив, що Україні потрібен стабілізаційний платіж, адже є певні державні витрати, що вимагають додаткових коштів.

Раніше УНН писав, що на думку Арахамії, Україна отримає транш МВФ через три тижні після ухвалення “банківського” закону.