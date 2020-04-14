Арахамия: Украина получит 6 млрд долларов в первый год сотрудничества с иностранными кредиторами

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В случае принятия законопроекта №2571-д "О совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", страна может получить от иностранных кредиторов макрофинансовой помощи в размере 10 млрд долларов, 6 млрд из которых Украина получит в первый год. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.