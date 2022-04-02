Арахамія: третя країна НАТО готова виступити гарантом безпеки України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Вже третя країна НАТО – Італія - висловила готовність виступити гарантом безпеки України. Про це йдеться у повідомленні голови фракції “Слуга народу” Давида Арахамії у Telegram, пише УНН.
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"Сьогодні Італія висловила готовність виступити гарантом безпеки України Це вже третя країна-член НАТО, яка підтримала запропоновану нами концепцію посиленого нейтралітету", - йдеться в повідомленні.
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За словами Арахамії, союзники вірять в успішність української переговорної позиції, і це "важливіше, ніж те, що хтось може написати собі у Фейсбуці".
"Наша держава б‘ється на всіх фронтах, дипломати закріплюють перемоги військових. Разом ідемо до перемоги", - додав він.
Нагадаємо
Раніше на цьому тижні українська делегація за підсумками переговорів з рф заявила, що бачить серед гарантів безпеки нашої країни держави-члени Ради Безпеки ООН і ряд інших країн.
За словами делегатів, українська сторона хоче отримати працюючий міжнародний механізм, де країни-гаранти будуть реагувати за аналогом 5-ї Статті НАТО, навіть з більш жорстким механізмом активації.