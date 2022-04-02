Арахамия: третья страна НАТО готова выступить гарантом безопасности Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Уже третья страна НАТО - Италия - выразила готовность выступить гарантом безопасности Украины. Об этом говорится в сообщении главы фракции “Слуга народа” Давида Арахамии в Telegram, пишет УНН.
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"Сегодня Италия выразила готовность выступить гарантом безопасности Украины. Это уже третья страна-член НАТО, которая поддержала предложенную нами концепцию усиленного нейтралитета", - говорится в сообщении.
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По словам Арахамии, союзники верят в успешность украинской переговорной позиции, и это важнее, чем то, что кто-то может написать себе в Фейсбуке".
"Наше государство сражается на всех фронтах, дипломаты закрепляют победы военных. Вместе идем к победе", - добавил он.
Напомним
Ранее на этой неделе украинская делегация по итогам переговоров с рф заявила, что видит среди гарантов безопасности нашей страны государства-члены Совета Безопасности ООН и ряд других стран.
По словам делегатов, украинская сторона хочет получить работающий международный механизм, где страны-гаранты будут реагировать с аналогом 5-й статьи НАТО, даже с более жестким механизмом активации.