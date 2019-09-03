Арахамія ще не подав до правоохоронних органів заяву про злочин Луценка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Голова парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія обіцяє подати заяву про злочин ексгенпрокурора Юрія Луценка найближчим часом до Державного бюро розслідувань. Про це Арахамія сказав у коментарі кореспонденту УНН.
"Сьогодні ввечері фіналізуємо і реєструємо. Я ж обіцяв", - сказав Арахамія.
Він уточнив, що заява буде подана до Державного бюро розслідувань.
Нагадаємо, днями голова парламентської фракції “Слуги народу” Давид Арахамія заявив, що колишній Генеральний прокурор України Юрій Луценко є акціонером мережі нелегальних казино. У зв’язку з цим він обіцяв особисто звернутися до правоохоронних органів 3 вересня.
Як повідомляв УНН, голова парламентської фракції “Слуги народу” Давид Арахамія також заявив, що в міністра внутрішніх справ Арсена Авакова є нелегальний гральний бізнес, який планують легалізувати.