Арахамія розповів, як часто планує проводити засідання фракції
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія розповів у коментарі УНН, як часто планує збирати нардепів на засідання фракції.
"Великі засідання зараз плануємо проводити два рази на місяць, а маленькі – за участі заступників голів фракцій – двічі на тиждень", - повідомив він.
У які саме дні тижня будуть проводитися засідання, буде залежати від нагальності розгляду питань, додав він.
Нагадаємо, ВР 9 скликання розпочала роботу. 29 серпня відбулося урочисте засідання та розпочалася перша сесія, яка тривала до другої години ночі 30 серпня. Під час засідання парламентарі, зокрема, сформували 5 депутатських фракції та одну депутатську групу, а також визначилися з керівництвом фракції. Так, Давид Арахамія очолив фракцію партії "Слуга народу". У нього є один перший заступник та 15 заступників, які, як пояснили у партії, будуть координаторами груп депутатів всередині фракції. Друга сесія відкрилася 3 вересня.