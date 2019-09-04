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Арахамія розповів, як часто планує проводити засідання фракції

Арахамія розповів, як часто планує проводити засідання фракції

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія розповів у коментарі УНН, як часто планує збирати нардепів на засідання фракції.

"Великі засідання зараз плануємо проводити два рази на місяць, а маленькі – за участі заступників голів фракцій – двічі на тиждень", - повідомив він.

У які саме дні тижня будуть проводитися засідання, буде залежати від нагальності розгляду питань, додав він.

Нагадаємо, ВР 9 скликання розпочала роботу. 29 серпня відбулося урочисте засідання та розпочалася перша сесія, яка тривала до другої години ночі 30 серпня. Під час засідання парламентарі, зокрема, сформували 5 депутатських фракції та одну депутатську групу, а також визначилися з керівництвом фракції. Так, Давид Арахамія очолив фракцію партії "Слуга народу". У нього є один перший заступник та 15 заступників, які, як пояснили у партії, будуть координаторами груп депутатів всередині фракції. Друга сесія відкрилася 3 вересня.

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